Курсы евро вырос почти на 54 копейки, доллар снижается почти на 45 копеек

Центральный Банк России с 9 апреля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4581 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,32 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,3043 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 44,53 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,5641 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 53,62 копейки.