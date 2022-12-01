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Мурманская область. Арктика (16+)01.12.22 16:20

Курсы евро вырос почти на 78 копеек, доллар укрепился почти на 27 копеек

Центральный Банк России со 2 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,1479 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 26,76 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,8279 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 77,75 копейки.

 

 

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