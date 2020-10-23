Курсы валют – куда пандемия вывезет!

Стоимость нефти снижается в пятницу утром на растущих опасениях, что новая волна коронавируса в мире замедлит восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.

Пессимизм инвесторов сегодня обусловлен растущими опасениями, что быстрое распространение коронавируса по всему миру, а также вызванные этим карантинные ограничения приведут к резкому снижению спроса на топливо. Так, во Франции был зафиксирован рекордный ежедневный рост случаев. Несколько штатов США также сообщили о рекордном ежедневном росте заражений.

При этом более активное снижение цен сдерживают новости о том, что Президент России Владимир Путин не исключает, что действующие в рамках ОПЕК+ ограничения по добыче нефти могут быть сохранены на больший срок, чем раньше планировали.

«Путин подтверждает, что альянс Саудовской Аравии и России прочен, и что они будут продолжать поддерживать стабильные цены на нефть», — прокомментировал агентству «Рейтер» старший рыночный аналитик «OANDA» Эдвард Мойя.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 76,7493 рубля. По отношению к последней сделке 22 октября доллар подорожал на 16,68 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась 33,16 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке подрос на 2,45 копейки и составил 90,557 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, снизился. Падение составило 79,93 копейки.