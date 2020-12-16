Курсы валют – между ценами на нефть и коронавирусом

Мировые цены на нефть в среду утром опускаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

«Цены на нефть несколько ослабли после того, как отчёт API о запасах показал второй рост подряд», — отметил старший рыночный аналитик «OANDA» Эдвард Мойя, которого цитирует агентство «Рейтер».

Ранее в среду API сообщил о росте запасов нефти в США за неделю по 11 декабря на 2 миллиона баррелей. Официальные данные Министерства энергетики о запасах в стране будут опубликованы вечером. По оценке аналитиков, ведомство сообщит о снижении показателя на 1,9 миллиона баррелей.

Неделей ранее запасы в США подскочили сразу на 15,2 миллиона баррелей. Этот рост стал самым значительным с апреля.

Трейдеры также продолжают оценивать неоднозначные перспективы спроса на нефть. С одной стороны, появление вакцин от коронавируса позволяет более оптимистично оценивать перспективы восстановления мировой экономики. С другой — число заражений продолжает расти значительными темпами в США и некоторых странах Европы и Азии, ряд стран ужесточают карантинные ограничения.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,3475 рубля. По отношению к последней сделке 15 декабря доллар подешевел на 4,50 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 9,78 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 3,14 копейки и составил 89,2036 рубля. Тем временем к официальному курсу евро подрос на 1,90 копейки.