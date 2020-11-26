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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.20 10:35

Курсы валют надеждами питаются

Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют уверенный рост, подкрепляемые снижением запасов сырья в США и оптимизмом вокруг перспектив восстановления спроса, свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть марки WTI увеличивались в цене на 0,33% — до 45,86 доллара за баррель.

Перспективы восстановления спроса последнее время сильно подняли настроения рынков. Рост цен на «чёрное золото» продолжается вот уже пятую торговую сессию подряд. Обусловлено нефтяное ралли надеждами на скорое начало массового использования вакцин от коронавируса, об успешных испытаниях которых все чаще сообщают различные компании. Коронавирус серьезно подорвал мировой спрос на нефть ввиду повсеместно вводимых ограничений на передвижения и закрытия границ.

На этом фоне дополнительного оптимизма рынкам добавили данные о запасах нефти в США. Согласно официальным данным, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 ноября, сократились на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,2%, и достигли 488,7 миллиона баррелей. Ожидался рост на 0,1 миллиона.

«Мы не видели подобного роста с весны, когда перешли на отрицательные цены. Настроения, безусловно, изменились довольно быстро. В любой момент все это может приостановиться, но в последнее время кажется, что спрос и предложение движутся в правильном направлении», — цитирует агентство «Блумберг» мнение главы отдела промышленности, материалов и энергетики «Third Bridge» Питера Макнелли.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 75,5782 рубля. По отношению к последней сделке 25 ноября доллар подрос на 1,57 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта повысилась на 10,55 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос на 15 копеек и составил 90,2028 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 31,48 копейки.

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