Курсы валют очень чувствительны к коронавирусу

Мировые цены на нефть растут, инвесторы ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится позднее во вторник, при этом трейдеры продолжают оценивать перспективы по спросу на фоне новостей по вакцине от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы оценивают, какие решения по добыче примут страны ОПЕК+ в связи с ситуацией вокруг пандемии.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее предполагается снижение на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

Однако начало второй волны COVID-19 вызвало опасения о замедлении темпов восстановления спроса на нефть. Появились сообщения, что ОПЕК+ обсуждает возможность отсрочки своего планового роста добычи на квартал или два.

Новости по вакцине от коронавируса также влияют на перспективы по восстановлению экономики и, следовательно, по спросу на нефть. В понедельник компания «Moderna» заявила, что итоги третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса показали её эффективность на уровне 94,5%. Кроме того, ранее об успешных испытаниях вакцины сообщали фармацевтические компании «Pfizer» и «BioNTech».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 76,2896 рубля. По отношению к последней сделке 16 ноября доллар подорожал почти на 13 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 63 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос на 26,10 копейки и составил 90,4787 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, подешевел. Снижение составило 69,42 копейки.