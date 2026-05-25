Курсы валют почти не интересуют россиян: за долларом следят только 19%, за евро — 13%

Сегодня за курсом доллара следит только каждый пятый россиянин, за евро — каждый восьмой. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Биржевые торги долларом США и евро прекратились 13 июня 2024 года. С 27 декабря 2024 года Банк России устанавливает официальные курсы, объединяя данные биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. На этом фоне интерес экономически активных граждан к валютным котировкам продолжает падать: сегодня за долларом следят 19% (в апреле 2024 года было 23%), за евро — 13% (был 21%). Оба показателя — самые низкие за всю историю наблюдений.

При этом мужчины значительно чаще женщин следят за валютными курсами: 27% против 11% соответственно по доллару и 17% против 9% по евро.

Молодёжь до 35 лет чуть чаще тех, кто старше, отслеживает курс доллара (20%), а респонденты старше 45 лет немного чаще интересуются курсом евро (15%).

Среди россиян с высшим образованием за долларом следят 25%, за евро — 16%, среди тех, у кого среднее профессиональное, — лишь 16 и 10% соответственно.

С ростом уровня доходов интерес к валютным котировкам тоже повышается: среди участников опроса, чья зарплата больше 150 тысяч рублей в месяц, долларом интересуется почти каждый третий (31%), евро — каждый четвертый, тогда как среди зарабатывающих до 100 тысяч — только 17 и 12% соответственно.

Те немногочисленные граждане, которые следят за новостями с валютного рынка, ожидают ослабления рубля к 1 июня 2026 года. Средний прогнозируемый курс доллара — 86,47 рубля (+19,5% к курсу Центробанка на 19 мая). Евро, по мнению опрошенных, подорожает до 102,20 рубля (+21,6%).

Время проведения опроса: 12—19 мая 2026 года.

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
