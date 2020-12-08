Курсы валют под диктатом коронавируса

Цены на нефть во вторник утром снижаются, инвесторы оценивают краткосрочные перспективы спроса на сырьё в период пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть сегодня продолжают снижаться с максимальных показателей за многие месяцы. Новости о вакцине, которые вызвали бурный спрос на рисковые активы и снизили опасения за спрос сырья, утихают, уступая место новым беспокойствам вокруг эпидемиологической обстановки.

Особенно тяжёлая ситуация с коронавирусом сложилась в США, где суточный прирост заразившихся превышает отметку в 100 тысяч. В субботу показатель составил 225 тысяч новых случаев, что оказалось новым рекордом прироста. Такой рост вынуждает власти отдельных штатов вводить дополнительные ограничения. Так, была введена дополнительная изоляция в крупных городах Калифорнии Лос-Анджелесе и Сан-Диего.

«Ситуация с пандемией продолжает оставаться разрушительной во многих частях США и Европы. Это сказывается на настроениях в отношении спроса в ближайшем будущем», — сказал агентству «Рейтер» глава отдела исследований в сырьевом секторе «National Australia Bank» Лахлан Шо.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,6446 рубля. По отношению к последней сделке 7 декабря доллар почти не изменился. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 60,60 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке подрос на 1,61 копейки и составил 89,1961 рубля. Тем временем к официальному курсу евро рухнул на 77,34 копейки.