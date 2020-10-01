Курсы валют продолжают скачки

Мировые цены на нефть в четверг утром не показывают единой динамики, рынки продолжают ожидать новости по стимулированию экономики США, свидетельствуют данные торгов. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 0,15%, до 40,16 доллара за баррель.

Инвесторы нефтяного рынка продолжают следить за новостями из США по обсуждению нового пакета стимулирования экономики страны. В ночь на четверг министр финансов США Стивен Мнучин отверг пакет поддержки экономики на 2,2 триллиона долларов, предложенный демократами в палате представителей. Министр высказался в поддержку пакета на сумму примерно в 1,5 триллиона долларов.

Ожидания по восстановлению экономики влияют на прогнозы по спросу на нефть, что отражается в котировках. Ситуация с восстановлением экономики остаётся неопределенной из-за рисков второй волны заражений коронавирусом, поскольку это может привести к новым ужесточениям карантинных ограничений.

Ситуация вокруг коронавируса продолжает оставаться в центре внимания рынков. В США количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось более чем на 42 тысячи. Во всем мире, согласно данным университета, было зафиксировано свыше 33,6 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19.

Инвесторы также оценивают статистику по США. Согласно данным Минэнерго страны, коммерческие запасы за неделю по 25 сентября неожиданно сократились на 2 миллиона баррелей вместо прогнозируемого роста на 1,6 миллиона. Добыча нефти в США за отчётную неделю составила в среднем 10,7 миллиона баррелей в день, как и неделей ранее.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль продолжает расти к бивалютной корзине в рамках коррекции и на фоне укрепления аппетита глобальных инвесторов к риску на надеждах дополнительного стимулирования экономики США.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 77,1675 рубля. По отношению к последней сделке 30 сентября доллар подешевел на 46,25 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 1,62 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 36,79 копейки и составил 90,6846 рубля. К официальному курсу евро рухнул на 1,75 рубля.