Курсы валют скачут вслед за ценами на «чёрное золото»

Мировые цены на нефть в четверг утром несколько опускаются в рамках коррекции после роста на 2% в среду, вызванного данными о снижении запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

За минувшую неделю (по 7 августа) коммерческие запасы нефти в США, не считая стратегического резерва, снизились на 4,5 миллиона баррелей и составили 514,1 миллиона баррелей. Эксперты ожидали снижения показателя лишь на 2,9 миллиона баррелей. Добыча за отчётный период сократилась на 300 тысяч баррелей в сутки и составила 10,7 миллиона баррелей в день.

«В четвёртом квартале цены на нефть могут быть значительно выше, если энергетический рынок начинает готовиться к нехватке нефти», — рассказал агентству «Рейтер» старший рыночный аналитик «OANDA» Эдвард Мойя.

Рынки продолжают обращать внимание на августовский доклад ОПЕК, опубликованный 12 августа. Так, организация немного ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в текущем году, ожидая падения на 9,1 миллиона баррелей в сутки, при этом в 2021 году продолжает ожидать рекордно высокий рост спроса в 7 миллионов баррелей в сутки.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,5125 рубля. По отношению к последней сделке 12 августа доллар подешевел на 20 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 27,74 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос к последней сделке почти на 3 копейки и составил 86,8683 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 91,23 копейки.