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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.21 10:30

Курсы валют ведут себя разнонаправлено

Рынок нефти после двухдневного ралли в среду утром перешёл к разнонаправленной динамике в ожидании данных по запасам в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI — росла на 0,4%, до 54,98 доллара за баррель.

С начала недели нефть подорожала в среднем на 3-5%. При этом во вторник цена нефти марки WTI поднялась выше 55 долларов за баррель, а Brent — выше 58 долларов за баррель, обновив максимумы с 24 января и 21 февраля 2020 года соответственно.

В начале февраля нефтяные котировки поддерживаются главным образом ожиданиями по спросу и усилиями ОПЕК+ по сокращению добычи. Так, в США наблюдается некоторое улучшение ситуации с коронавирусом по сравнению с январем, а ряд стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, согласились на дополнительное снижение добычи в феврале-марте.

Данные Американского института нефти (API) по запасам в США за прошлую неделю пока не дают заметной поддержки нефтяным котировкам. По оценкам API, за неделю по 29 января коммерческие запасы в стране сократились на 4,3 миллиона баррелей. За предыдущую неделю снижение составило 9,9 миллиона баррелей, в результате запасы снизились до минимума с конца марта 2020 года.

Официальная статистика по запасам будет опубликована сегодня вечером Министерством энергетики США. Эксперты полагают, что запасы, напротив, выросли — на 0,4 миллиона баррелей.

В 10.01 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 76,0531 рубля. По отношению к последней сделке 2 февраля доллар подешевел на 17,19 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 14,80 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 19,78 копейки и составил 91,5322 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 9,28 копейки.

 

 

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