«Кузьминки»: провожаем осень и встречаем зиму с «Кировкой»

Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова приглашает 17 ноября в 15.00 на концерт «Кузьминки», во время которого выступят ансамбль народной песни «Горенка» и фольклорный ансамбль «Потешенки».

Как пишет vk.com/odkkirova, в народе говорят: «Кузьминки – осени поминки». Этот день был посвящён проводам осени и встрече зимы.

Участники коллективов расскажут о том, как проводили этот день в старину. Вы узнаете, кто такие Кузьма и Демьян, узнаете о народных обычаях и приметах. И может быть, вам что-нибудь пригодится.

Ну, а как же без весёлых песен? Ведь с этого дня начинались посиделки, где девушки готовили себе приданое, и гулянья, где парни присматривали себе невест. Скучно не будет, обещает «Кировка». (12+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457290167%2Falbum-23902826_00%2Frev