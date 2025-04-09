Квадрат жилья один, но города разные: Кировск лидирует по средней рыночной стоимости общей площади жилья

Постановлением правительства Мурманской области №203-ПП от 24 марта 2025 года утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям Мурманской области на I квартал 2025 года.

Расчёт производится Министерством строительства Мурманской области в соответствии с методикой определения средней рыночной стоимости общей площади жилья.

Эти цифры являются ориентиром для оказания мер поддержки на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан.

Лидер по стоимости одного кв. метра жилья в регионе - Кировск (113035 рублей).

В Мурманске аналогичный квадрат потянет на 112062 рубля. Самая низкая средняя рыночная стоимость недвижимости - в Пушном (13884) и Верхнетуломском - (16540 рублей).