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Мурманская область. Арктика (16+)24.11.21 13:30

Квадратные метры на Севере не должны становиться «золотыми»

Себестоимость строительства в Заполярье превысила цены на готовое жильё

Во всех субъектах РФ до конца 2021 года должны быть приняты региональные законы о комплексном развитии территорий (КРТ), заявил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин на недавнем Форуме БРИКС по урбанизации и городскому развитию. Как пишет «Российская газета», замминистра подчеркнул, что в каждом регионе до конца года предстоит запустить как минимум одну территорию КРТ, предназначенную для застройки с «дорожными картами, сроками и объёмами».

По данным ДОМ.РФ на середину октября, правительственная комиссия согласовала 13 проектов КРТ в 11 регионах России, подразумевающих строительство в общей сложности 2,7 миллиона квадратных метров жилья. Речь идёт о проектах в Калмыкии, Марий Эл, Чувашии, Забайкальском и Хабаровском краях, Калужской, Кировской, Псковской, Томской, Тюменской и Челябинской областях. В ближайших планах ещё 70 проектов на 13,6 миллиона «квадратов». Аналогичный проект создаётся и в Мурманской области - он подразумевает снос аварийных «деревяшек» и строительство новых домов в микрорайоне Больничный городок Мурманска, проект первого современного дома уже проходит экспертизу.

Региональные эксперты в целом соглашаются с правильностью этой политики. Строительство не должно сводиться к бессистемному возведению бетонных «человейников», не обеспеченных социальной инфраструктурой, слабо вписывающихся в природные ландшафты и архитектурный облик городов. Но комплексное развитие территорий - гораздо более глубокий вопрос, чем кажется на первый взгляд.

Прежде всего необходима работа над ценообразованием, отмечает директор ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» (ЖСОМ) Вячеслав Придатченко. По данным Росстата, за минувший год себестоимость строительства жилья в России в среднем увеличилась на 15 процентов - до 49,4 тысячи рублей за квадратный метр. Это повышение особенно сильно бьет по северным регионам, ставя жирный крест на экономике жилищных строительных проектов.

- С учётом стоимости ресурсов и рабочей силы, климата и ограниченности времени себестоимость строительства у нас составляет 93 тысячи рублей за квадратный метр, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - А стоимость жилья на вторичном рынке - 67 тысяч. Понятно, что ни о какой рыночной застройке в этих условиях не может быть и речи.

При этом рост цен на жильё продолжается. Стоимость однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров с хорошим ремонтом в Мурманске на вторичном рынке уже достигла 94 тысяч рублей за «квадрат».

Решение проблемы строители намерены начать с того, чтобы сформировать реальное представление о стоимости строительных проектов. По словам Вячеслава Придатченко, сегодня проектанты выдают проектно-сметную документацию со сметами, составленными по ценам 2000 года с усредненным общероссийским дефлятором, который не учитывает особенностей регионов. Полученные путём такого расчёта цены получаются заниженными в разы.

Предстоит наполнить Федеральную государственную информационную систему ценообразования в строительстве (ФГИСЦС) более объективными данными о ценах на стройматериалы, без чего любые проекты КРТ останутся оторванными от реальности. С этой инициативой выступило Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). Участие в ней приняли уже 22 российских региона. В середине ноября к данной работе приступили и специалисты ЖСОМ.

Речь идет о том, чтобы брать у производителей стройматериалов информацию о ценах через строительные компании, являющиеся их дилерами, с учётом доставки до Мурманской области, и вносить строительные фирмы в ФГИСЦС. Это огромная работа: если учесть всё, что используется в строительстве, от шурупов и обоев до двутавровых балок, получится около 50 тысяч позиций. Конечно, все 50 тысяч позиций в каждом субъекте не используются, но благодаря новому наполнению ФГИСЦС примерно со второго квартала 2022 года в Мурманской области появится внятная база хотя бы на две тысячи основных позиций наиболее финансовоёмких стройматериалов по ценам 2021 года. С учётом небольшого повышающего коэффициента эти цены можно будет максимально приблизить к реальному уровню, благодаря чему строительные сметы станут адекватными и дадут представление о реальной стоимости будущих строек.

Ещё одна составляющая, которую должна учитывать адекватная политика КРТ, - это логистика. У какого-либо субъекта центра России вряд ли возникнут проблемы с доставкой стройматериалов: если они не производятся на собственных заводах, всегда можно рассчитывать на соседей, которые доставят все необходимое за пару дней. В Мурманской области всё по-другому. Это отдаленный регион-тупик, где заканчиваются дороги, поэтому время доставки стройматериалов на Кольский полуостров может составлять две недели и больше. Это означает, что в Заполярье необходимо возрождать производство собственных стройматериалов, которое успешно работало здесь во времена СССР.  В Мурманской области находятся десятки не только естественных, но и техногенных месторождений стройматериалов благодаря развитой горнодобывающей промышленности. Существует множество научных наработок по их использованию в строительстве.

Создание производства стройматериалов с нуля – ещё более дорогая задача, чем возведение жилых домов. Инициатива от крупного бизнеса в этом направлении нереальна. Эксперты утверждают в один голос, что здесь необходимы проекты с государственным финансированием, увязанные с планами по строительству жилья. От завозных материалов в Арктике необходимо постепенно отказываться, чтобы квадратные метры на Севере не становились «золотыми».

rg.ru

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