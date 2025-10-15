Предсказать, как в дальнейшем на рынке труда будет сбалансирован спрос и предложение, практически невозможноБолее 40 медалей завоевали пловцы Мурманской области на чемпионате и первенстве Северо-Запада в Кингисеппе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.10.25 18:00

Квалифицированные рабочие производств: чьи зарплаты в 2025 растут быстрее

Масштабный пересмотр зарплат рабочих в условиях дефицита кадров продолжается. Как изменился размер вознаграждения, кому платят больше? Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в октябре 2025 года проанализировал рынок зарплат квалифицированных рабочих в промышленности.

Промышленность находится на первом месте по объёму спроса на персонал в 2025 году. Наибольшее число вакансий, как и в прошлом году, — для квалифицированных рабочих. Нужно отметить, что рынок труда в 2025 стабилизировался: вакансий на 16% меньше, чем в год назад, а резюме — на 18% больше. Но показатель безработицы держится на рекордно низком уровне (2,1% по данным на август 2025 года), рынок труда по-прежнему на стороне соискателя.

В топ-5 отраслей промышленности с наибольшим числом вакансий в 2025 году входят (в порядке убывания, данные по РФ по итогам сентября 2025-го):

• Пищевая промышленность

• Производство металлических изделий, металлообработка

• Машиностроение, станкостроение

• Производство строительных материалов

• Точное машиностроение

Медианные зарплаты квалифицированных рабочих производств за год выросли в столице на 12,6%, что вдвое выше официального показателя инфляции (6,33% в Москве по данным на август 2025).

Как растут зарплаты квалифицированных рабочих в промышленности — на примере отдельных позиций.

Москва

С 2016 по 2025 год зарплаты ряда рабочих профессий в Москве продемонстрировал впечатляющую динамику. За девять лет медианный заработок вырос более чем в 2,5 раза у швей (+175%), сборщиков мебели (+160%) и монтажников РЭАиП (+155,6%).

За последние 3 года самый значительный прирост медианной зарплаты показали монтажники РЭАиП (+76,9%), кондитеры (+53,8%), а также механики и электромонтажники (плюс по 50%).

Наибольший прирост за год мы фиксируем у монтажников РЭАиП (+27,8%, динамика в основном за счет производств БПЛА), сборщиков мебели (+18,2%) и кондитеров (+17,6%). Символические прибавки чуть более 5% в этом году оказались у маляров и шлифовщиков изделий из металла (плюс по 5,3%).

Что касается «зарплатного потолка», в 2025 году зарабатывают 250+ тысяч рублей на руки сборщики мебели (до 300 тысяч рублей, fix+%), электрогазосварщики, столяры, токари и электромонтажники (до 250 тысяч). Средние зарплаты выше у представителей тех же рабочих специальностей: по 130 тысяч рублей в месяц — у сборщиков мебели и электрогазосварщиков, по 120 тысяч — у столяров, токарей и электромонтажников.

Санкт-Петербург

Лидерами по приросту заработка среди рабочих Санкт-Петербурга стали швеи и операторы фасовочного оборудования, чья зарплата за 9 лет выросла на 185,7 и 180% соответственно. На третьем месте монтажники РЭАиП (+175% с 2016 года).

Наибольшую динамику за 3-летний период показали монтажники РЭАиП, чья медианная зарплата увеличилась на 83,3%. Существенные прибавки мы также фиксируем у кондитеров (+58,3% с 2022 года), слесарей механосборочных работ (+53,8%) и электрогазосварщики (+50%).

Прирост за год выше у монтажников РЭАиП и сборщиков мебели (29,4 и 20% соответственно). На третьем месте кондитеры (+18,8%). Но для целого ряда специальностей годовая прибавка составила около 5%, к ним относятся маляры по металлу, шлифовщики, фрезеровщики, портные и наладчики (плюс от 5,3 до 5,6%).

Максимальные предлагаемые зарплаты в Санкт-Петербурге выше у таких специалистов, как сборщики мебели (до 280 тысяч рублей в месяц, fix+%), электрогазосварщики, столяры, токари и электромонтажники (по 240 тысяч). Средние рыночные зарплаты у них также выше, чем у других рабочих (по 130 тысяч — у сборщиков мебели и электрогазосварщиков, по 120 тысяч — у столяров, токарей и электромонтажников).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
-Правовая консультация (18+)Изменения федерального закона «Об исполнительном производстве» должны простимулировать россиян быстрее выплачивать долги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Квалифицированные рабочие производств: чьи зарплаты в 2025 растут быстрее-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел почти на 1,12 рубля, евро теряет почти 96 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Изменения федерального закона «Об исполнительном производстве» должны простимулировать россиян быстрее выплачивать долги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»