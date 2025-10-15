Квалифицированные рабочие производств: чьи зарплаты в 2025 растут быстрее

Масштабный пересмотр зарплат рабочих в условиях дефицита кадров продолжается. Как изменился размер вознаграждения, кому платят больше? Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в октябре 2025 года проанализировал рынок зарплат квалифицированных рабочих в промышленности.

Промышленность находится на первом месте по объёму спроса на персонал в 2025 году. Наибольшее число вакансий, как и в прошлом году, — для квалифицированных рабочих. Нужно отметить, что рынок труда в 2025 стабилизировался: вакансий на 16% меньше, чем в год назад, а резюме — на 18% больше. Но показатель безработицы держится на рекордно низком уровне (2,1% по данным на август 2025 года), рынок труда по-прежнему на стороне соискателя.

В топ-5 отраслей промышленности с наибольшим числом вакансий в 2025 году входят (в порядке убывания, данные по РФ по итогам сентября 2025-го):

• Пищевая промышленность

• Производство металлических изделий, металлообработка

• Машиностроение, станкостроение

• Производство строительных материалов

• Точное машиностроение

Медианные зарплаты квалифицированных рабочих производств за год выросли в столице на 12,6%, что вдвое выше официального показателя инфляции (6,33% в Москве по данным на август 2025).

Как растут зарплаты квалифицированных рабочих в промышленности — на примере отдельных позиций.

Москва

С 2016 по 2025 год зарплаты ряда рабочих профессий в Москве продемонстрировал впечатляющую динамику. За девять лет медианный заработок вырос более чем в 2,5 раза у швей (+175%), сборщиков мебели (+160%) и монтажников РЭАиП (+155,6%).

За последние 3 года самый значительный прирост медианной зарплаты показали монтажники РЭАиП (+76,9%), кондитеры (+53,8%), а также механики и электромонтажники (плюс по 50%).

Наибольший прирост за год мы фиксируем у монтажников РЭАиП (+27,8%, динамика в основном за счет производств БПЛА), сборщиков мебели (+18,2%) и кондитеров (+17,6%). Символические прибавки чуть более 5% в этом году оказались у маляров и шлифовщиков изделий из металла (плюс по 5,3%).

Что касается «зарплатного потолка», в 2025 году зарабатывают 250+ тысяч рублей на руки сборщики мебели (до 300 тысяч рублей, fix+%), электрогазосварщики, столяры, токари и электромонтажники (до 250 тысяч). Средние зарплаты выше у представителей тех же рабочих специальностей: по 130 тысяч рублей в месяц — у сборщиков мебели и электрогазосварщиков, по 120 тысяч — у столяров, токарей и электромонтажников.

Санкт-Петербург

Лидерами по приросту заработка среди рабочих Санкт-Петербурга стали швеи и операторы фасовочного оборудования, чья зарплата за 9 лет выросла на 185,7 и 180% соответственно. На третьем месте монтажники РЭАиП (+175% с 2016 года).

Наибольшую динамику за 3-летний период показали монтажники РЭАиП, чья медианная зарплата увеличилась на 83,3%. Существенные прибавки мы также фиксируем у кондитеров (+58,3% с 2022 года), слесарей механосборочных работ (+53,8%) и электрогазосварщики (+50%).

Прирост за год выше у монтажников РЭАиП и сборщиков мебели (29,4 и 20% соответственно). На третьем месте кондитеры (+18,8%). Но для целого ряда специальностей годовая прибавка составила около 5%, к ним относятся маляры по металлу, шлифовщики, фрезеровщики, портные и наладчики (плюс от 5,3 до 5,6%).

Максимальные предлагаемые зарплаты в Санкт-Петербурге выше у таких специалистов, как сборщики мебели (до 280 тысяч рублей в месяц, fix+%), электрогазосварщики, столяры, токари и электромонтажники (по 240 тысяч). Средние рыночные зарплаты у них также выше, чем у других рабочих (по 130 тысяч — у сборщиков мебели и электрогазосварщиков, по 120 тысяч — у столяров, токарей и электромонтажников).