Квалифицированные рабочие в строительстве: кому и где в 2025 году платят больше

В строительной отрасли сохраняется дефицит квалифицированных рабочих. Привлекая персонал, работодатели продолжают повышать уровень вознаграждения. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» в июле 2025 года проанализировал рынок зарплат квалифицированных рабочих в строительстве.

Зарплатные индексы «SuperJob» показывают прирост средних рыночных зарплатных предложений работодателей для квалифицированных рабочих в строительстве на 13% за год (данные по Москве в номинальном выражении). При этом нужно учесть, что годовая инфляция в России по итогам мая 2025 составила 9,88%.

Однако есть строительные рабочие специальности, где медианные зарплаты за год выросли ещё сильнее. За последний год в Москве больше всего выросли зарплаты у стропальщиков (на 18%). В Санкт-Петербурге стропальщики на втором месте (+19%), а на первом — монолитчики (+20%). В 2025 году значительно увеличились средние зарплаты кровельщиков: на 17% в Москве и на 18% в Санкт-Петербурге.

В 2025 году среди рабочих строительных специальностей самыми высокооплачиваемыми (если судить по уровню медианного дохода) стали промышленные альпинисты. В Москве их средняя рыночная зарплата составляет 155 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — 150 тысяч. На втором месте по уровню дохода — монтажники окон ПВХ. В столице их зарплата составляет 145 тысяч рублей, а в городе на Неве — 140 тысяч. Третью позицию занимают плиточники с доходом 140 и 130 тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

Если сравнивать максимальные заработки, то лидеры в 2025 году — электрогазосварщики. При высокой загрузке их доход в Москве может достигать 300 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — 280 тысяч рублей. На втором мете монтажники окон ПВХ с максимальной зарплатой 280 тысяч рублей в Москве и 260 тысяч в Санкт-Петербурге (fix+%). Плиточники и промышленные альпинисты могут зарабатывать до 260 тысяч рублей в Москве и до 250 тысяч рублей в городе на Неве.

В Москве за последние 9 лет больше всего выросли зарплаты монтажников систем вентиляции и кондиционирования. В 2016 году они в среднем получали 45 тысяч рублей, а к 2025 году их доход увеличился до 130 тысяч рублей (рост на 189%). На втором месте по росту зарплат — плиточники. Если в 2016 году их средний заработок составлял 55 тысяч рублей, то сейчас он достиг 140 тысяч рублей, прирост —155%. Третье место в столице заняли стропальщики. За эти 9 лет уровень их зарплата увеличилась на 150% — с 40 тысяч рублей в 2016 году до 100 тысяч рублей сейчас.

В Санкт-Петербурге с 2016 года самый высокий прирост зарплат — у монтажников систем вентиляции и кондиционирования (на 186%). Их средний доход увеличился с 42 до 120 тысяч рублей. На втором месте — плиточники, чей заработок вырос на 160%, с 50 до 130 тысяч рублей. Третье место занимают стропальщики, их доход увеличился на 157%, с 37 до 80 тысяч рублей.

Время проведения опроса: июль 2025 года.