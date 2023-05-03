Кванторианцы – среди победителей Национального чемпионата по робототехнике

Национальный чемпионат по робототехнике проходил с 27 по 29 апреля в Екатеринбурге. Он объединил более 250 команд юных конструкторов робототехники из 42 регионов в пяти соревновательных направлениях:

- младшая дошкольная категория, Лига открытий, 4–6 лет;

- младшая школьная категория, Лига исследований, 6–9 лет;

- средняя школьная категория, Лига решений, 10–16 лет;

- Старшая школьная категория, Лига инженеров, школьники 6–11 классов и учащиеся колледжей и техникумов в возрасте до 18 лет включительно.

Участники представляли инженерные проекты, направленные на технические пути решения проблем в сфере получения, переработки, хранения, передачи и использования энергии.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, команда юных инженеров детского технопарка Кванториум «Энергия Севера» Арсений Мастинин, Ксения Санталова, Лев Санталов, Ксения Даронда под руководством наставников Натальи Фелулеевой и Евгении Инкиной успешно справилась с командным заданием, представили свой проект по теме сезона «Энергозаряд» и одержали победу в номинации «Победа над обстоятельствами» в направлении Лига исследований.

Фото: https://gov-murman.ru