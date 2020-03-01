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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.20 09:00

Кванторианцы создают 3D-модель Мурманского морского торгового порта

Генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов встретился с учащимися детского технопарка «Кванториум-51». Поводом для этого стала работа кванторианцев над трехмерным макетом грузового района № 2 АО «ММТП», который они выполняют под руководством своего наставника педагога «Промдизайнквантума» Валерия Борисенкова. Помощь в этой работе оказывают специалисты порта. Для ребят были организованы лекции, консультации, посещения старейшего предприятия Мурманска.

«Уже сейчас видно, что за время знакомства с Мурманским морским торговым портом, вы поняли специфику деятельности предприятия и оценили масштабы производства. И все это вдохновило вас на работу, результатом которой должна стать 3D-модель», - отметил на встрече Алексей Рыкованов.

Трехмерная модель будет выполнена в масштабе 1:87. Предполагается, что его длина составит шесть метров, а ширина – полтора-два. Промышленный макет с детальной точностью воссоздаст производственную площадку предприятия. На нем будут отображены часть водной акватории с теплоходами, стоящими под погрузкой, специальная техника, используемая в порту, пушки орошения и пылеветрозащитные экраны, установленные в рамках экологической программы предприятия. При этом вся модель будет динамичной и позволит увидеть процесс обработки грузов.

Для работы над проектом была сформирована команда учащихся Кванториума. В неё вошли Денисия Фургас, Софья Недужко, Никита Береговский, Анатолий Кирсанов, Григорий Курлов, Григорий Галкин, Данил Романов и другие ребята. В настоящий момент завершен первый этап работ - выполнено 3D-моделирование. Будущие промышленные дизайнеры проработали каждый элемент модели в графическом редакторе, после чего на 3D-принтере будет выполнен сам макет.

 «В столь юном возрасте работать над созданием 3D-модели – это дорого стоит. От лица работников Мурманского морского торгового порта и от себя лично благодарю вас за проделанную работу и желаю вам дальнейших творческих и профессиональных успехов», - сказал Алексей Рыкованов.

Кванторианцы планируют завершить работу в течение ближайших месяцев. 3D-модель станет их подарком к юбилею Мурманского морского торгового порта, которому 1 сентября 2020 года исполнится 105 лет. Созданный 3D-макет войдет в экспозицию Музея истории предприятия.

АО «Мурманский морской торговый порт» - постоянный партнер детской инновационной площадки «Кванториум-51». Предприятие регулярно участвует в реализации образовательных проектов, разрабатывает прикладные задания, а сотрудники выступают в качестве экспертов и консультантов при тестировании их работ.

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