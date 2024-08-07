Кванториум создан в мурманской школе

В Мурманске школа №50 на улице Капитана Орликовой, 35 — одна из победителей программы «Арктическая школа». По проекту учреждения, в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» обычный кабинет превратился в современный кванториум.

В помещении отремонтированы полы, стены и установлены подвесные потолки «Армстронг», заменены оконные блоки и системы водоснабжения, канализации, отопления, освещения. Закуплены цифровые микроскопы, конструкторы, ноутбуки и другое необходимое юным ученым оборудование.

Кванториум — это инновационная образовательная площадка для развития детей по инженерным направлениям.

Как сообщает администрация города Мурманска, ремонтные работы затронули и другие помещения школы. Так, в малом спортивном зале преобразились стены и потолок, а по программе «Тёплое окно» будут полностью заменены оконные блоки.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28236&page=1