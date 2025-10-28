«Квантовая реальность»: в Апатитах пойдёт неделя «НАУКА 0+»

14 ноября на базе Апатитского городского дворца культуры имени В.К. Егорова пройдут мероприятия Всероссийского фестиваля «НАУКА 0+». Это один из самых масштабных социальных проектов в области популяризации науки.

Его цель – рассказать людям самых разных возрастов, чем занимаются учёные, как научный поиск улучшает нашу жизнь, какие перспективы он открывает человечеству.

В этом году тематика фестиваля – «Квантовая реальность». Тема этого года отражает инициативу ООН, провозгласившей 2025 год Международным годом квантовой науки и технологий. Квантовая физика кардинально изменила представления о природе материи и расширила границы знаний, затронув даже гуманитарные области, такие как теология и языкознание. Теория квантов перевернула наше восприятие реальности, показав, что на фундаментальном уровне мир описывается вероятностями и неожиданными взаимосвязями.

Открытая неделя «НАУКА 0+» будет проходить с 10-го по 14 ноября на базе образовательных учреждений города Апатиты, также в фестивале примут участие такие организации как: ФИЦ КНЦ РАН, ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.», ГАПОУ МО «Кольский Медицинский Колледж», КФ АО «Апатит» АО «СЗФК», Филиал МАУ в г. Апатиты, Филиал МАУ в г. Кировск.

Как отмечает Управление образования администрации города Апатиты, Фестиваль «НАУКА 0+» – это не просто презентации, мастер-классы, тренинги, лекции и дискуссии. Это настоящий праздник науки, на котором каждый становится полноправным участником научного открытия.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/532852/#&gid=1&pid=1