«Квартет 4х4» 1 мая зазвучит на сцене Мурманской областной филармонии

1 мая на сцене Мурманской областной филармонии - финалисты и лауреаты телевизионного проекта канала ВГТРК «Культура» «Квартет 4х4», победители Первого международного конкурса ансамблей «Национальная коллекция» российский квартет саксофонистов (г. Москва).

Как сообщает murmansound.ru, артисты продемонстрируют поистине безграничные исполнительские возможности и красочную тембровую палитру целого семейства саксофонов. Прославленный коллектив выступит с яркой и незабываемой программой «Саксофон ДРАЙВ», раскрывающей в одном концерте все жанровое многообразие своего репертуара. Хиты, которые поёт весь мир, прозвучат в красивейших аранжировках для 4-х саксофонов. Самые лучшие и любимые миллионами композиции в оригинальной трактовке засверкают новыми гранями.

Российский квартет саксофонистов – это уникальный музыкальный коллектив, состоящий из четырёх молодых исполнителей-виртуозов – сопрано-саксофон, альт-саксофон, тенор-саксофон, баритон-саксофон. Каждое выступление квартета — это не просто концерт, а целостное захватывающее представление, шоу поистине мирового уровня, которое не оставляет равнодушным ни одного меломана.

Фото: https://murmansound.ru/afisha/saksofon-drayv-rossiyskiy-kvartet-saksofonistov-moskva/#a