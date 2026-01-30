Квартиры в новостройках Мурманской области пользуются популярностью: Минстрой проанализировал предпочтения северян

В Мурманской области благодаря планомерной работе главы региона Андрея Чибиса и правительства в рамках стратегического плана «На Севере -жить!» возрождается жилищное строительство. Ключи от первых квартир в ЖК, возведённых частными застройщиками, покупатели получат уже в 2026 году. Минстрой Мурманской области проанализировал предпочтения северян в жилищном вопросе.

Как показывает статистика, наибольшей популярностью у жителей Мурманской области пользуется «Арктическая ипотека». Этой льготной программой воспользовались уже 2065 семей на общую сумму 7 млрд рублей. Большинство пока отдают предпочтение жилью на вторичном рынке – 1051 кредит получен на эту цель. Вторая по популярности цель – новостройки – 223 кредита. Ещё меньше берут льготную ипотеку для переезда в собственный дом: 135 кредитов взято на строительство и 75 – на покупку готового дома.

По «Семейной ипотеке» картина несколько иная. Из 441 выданного кредита 187 потрачены на покупку жилья на первичном рынке, 146 - на строительство индивидуального жилого дома и 38 – на приобретение «вторички».

Тем не менее, квартир, купленных у застройщиков, гораздо больше чем в статистике по льготным ипотекам – 668 из выставленных на рынок 2030. Поданным «ДОМ.РФ», 74% из них приобретены с использованием льготных ипотек. И продажи в Мурманской области идут довольно бойко. Общероссийская тенденция покупаемости при сдаче жилого комплекса в эксплуатацию – порядка 40%. В Мурманской области продажи у трёх застройщиков уже превысили эту отметку, а у оставшихся двух уверенно к ней подбираются, несмотря на пока ещё далеко не высокую строительную готовность.

Кроме того, северяне неожиданно для федеральных девелоперов не вписались в общероссийскую тенденцию по квартирографии. Спросом у жителей Мурманской области пользуются двух- и трёхкомнатные квартиры –на них приходится 50% всех продаж. На втором месте – однокомнатные, которым отдали предпочтение 43% покупателей. На студии приходится всего 5% продаж.

Что касается этажности, то чаще северяне приобретают квартиры на верхних этажах – от 10 до 15.

Стоимость за 1 кв. метр в новостройке начинается от 129 тысяч рублей, и чем крупнее реализуемый застройщиком проект, тем она выше.

«Спрос на квартиры в новостройках в Мурманской области, несомненно, есть, и он отличается от других регионов. Застройщики это понимают и подстраиваются под запросы северян. Мы же в свою очередь активно работаем над запуском проектов жилищного строительства в других городах региона. Уже определены перспективные территории, прорабатывается вопрос востребованности новостроек с градообразующими предприятиями», – подводит итог министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Фото: https://vk.com/akolr51?z=photo-152984073_457289914%2Fwall-152984073_58130