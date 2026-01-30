КАК ПРАВИЛЬНО ВЗЯТЬ ЗАЙМ: 7 ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВПочти у самой вершины Земли: дрейфующая станция СП-42 продолжает работу в Арктике
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.01.26 10:00

Квартиры в новостройках Мурманской области пользуются популярностью: Минстрой проанализировал предпочтения северян

В Мурманской области благодаря планомерной работе главы региона Андрея Чибиса и правительства в рамках стратегического плана «На Севере -жить!» возрождается жилищное строительство. Ключи от первых квартир в ЖК, возведённых частными застройщиками, покупатели получат уже в 2026 году. Минстрой Мурманской области проанализировал предпочтения северян в жилищном вопросе.

Как показывает статистика, наибольшей популярностью у жителей Мурманской области пользуется «Арктическая ипотека». Этой льготной программой воспользовались уже 2065 семей на общую сумму 7 млрд рублей. Большинство пока отдают предпочтение жилью на вторичном рынке – 1051 кредит получен на эту цель. Вторая по популярности цель – новостройки – 223 кредита. Ещё меньше берут льготную ипотеку для переезда в собственный дом: 135 кредитов взято на строительство и 75 – на покупку готового дома.

По «Семейной ипотеке» картина несколько иная. Из 441 выданного кредита 187 потрачены на покупку жилья на первичном рынке, 146 - на строительство индивидуального жилого дома и 38 – на приобретение «вторички».

Тем не менее, квартир, купленных у застройщиков, гораздо больше чем в статистике по льготным ипотекам – 668 из выставленных на рынок 2030. Поданным «ДОМ.РФ», 74% из них приобретены с использованием льготных ипотек. И продажи в Мурманской области идут довольно бойко. Общероссийская тенденция покупаемости при сдаче жилого комплекса в эксплуатацию – порядка 40%. В Мурманской области продажи у трёх застройщиков уже превысили эту отметку, а у оставшихся двух уверенно к ней подбираются, несмотря на пока ещё далеко не высокую строительную готовность.

Кроме того, северяне неожиданно для федеральных девелоперов не вписались в общероссийскую тенденцию по квартирографии. Спросом у жителей Мурманской области пользуются двух- и трёхкомнатные квартиры –на них приходится 50% всех продаж. На втором месте – однокомнатные, которым отдали предпочтение 43% покупателей. На студии приходится всего 5% продаж.

Что касается этажности, то чаще северяне приобретают квартиры на верхних этажах – от 10 до 15.

Стоимость за 1 кв. метр в новостройке начинается от 129 тысяч рублей, и чем крупнее реализуемый застройщиком проект, тем она выше.

«Спрос на квартиры в новостройках в Мурманской области, несомненно, есть, и он отличается от других регионов. Застройщики это понимают и подстраиваются под запросы северян. Мы же в свою очередь активно работаем над запуском проектов жилищного строительства в других городах региона. Уже определены перспективные территории, прорабатывается вопрос востребованности новостроек с градообразующими предприятиями», – подводит итог министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

 

Фото: https://vk.com/akolr51?z=photo-152984073_457289914%2Fwall-152984073_58130

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Дмитрий Маликов. О чём мечтает пианист». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)КАК ПРАВИЛЬНО ВЗЯТЬ ЗАЙМ: 7 ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ-PRO Валюту (16+)Доллар растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Да будет свет! Линию электроснабжения на временных опорах смонтировали-PRO ЖКХ (18+)«Коммунальный час» в Североморске посвятили вопросам содержания придомовых территорий и устранению последствий снегопада-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»