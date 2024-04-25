Квест-марафон «МАУ. Университет нужных профессий» получил национальную премию

На выставке-форуме «Россия» в Москве состоялось награждение победителей Национальной премии «Россия – мои горизонты». В числе тех, кого отметили на федеральном уровне – команда Мурманского арктического университета. Александра Яроцкая, Валерия Сидорова, Валерия Явдощук стали победителями в номинации «Лучший проект в области профориентации в умной среде (IT, наука, образование)».

Национальная премия «Россия – мои горизонты» учреждена Фондом гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и является частью проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее».

Всего на участие в конкурсе было подано свыше трех тысяч заявок из всех регионов России, из которых экспертный совет отобрал в шорт-лист более 70-ти проектов.

Напомним, пять лет назад инициативная группа студентов и курсантов объединилась для создания профориентационного мероприятия для школьников совершенно нового для региона формата. Тогда идея провести подобную игру, которая поможет ребятам выбрать будущую профессию, была озвучена руководителем научного студенческого сообщества Александрой Яроцкойна встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса со студентами и курсантами в День российского студенчества.

Приключение, разработанное командой МАУ «Лаборатория компетенций», помогает школьникам расширить кругозор, узнать славные традиции морского и инженерного образования и своими глазами увидеть кампус главного университета Арктики.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в этом году для двенадцати команд, объединивших более 100 школьников из Мурманска, Александровска и Мурмашей, было подготовлено двенадцать заданий, в том числе, такие: вывести корабль в шторм из Кольского залива (кафедра судовождения); запустить систему устранения утечки газа на химическом заводе (кафедра автоматики и вычислительной техники); работа на центральном посту управления машинного отделения, запуск механизмов и оборудования для обеспечения движения морского судна (кафедра электрооборудования судов); определение вкусового и обонятельного дальтонизма (кафедра технологий пищевых производств); знакомство с обитателями Баренцева моря, представители которых содержатся в морском аквариуме на кафедре биологии и биоресурсов; подготовка систем и устройств и пуск судового вспомогательного дизеля (кафедра судовых энергетических установок и судоремонта);определить вещество, которое находится в пробирке, и проведением химической реакции из предложенных реактивов доказать его получение (кафедра химии); по электронной схеме и опытным путём определить комбинацию кнопок и порядок их использования для запуска электроагрегата(кафедра электрооборудования судов); рассмотреть карту давлений на тренажере «Автоматизированная система управления подводного добычного комплекса» и определить, где располагаются скважины нагнетательного типа, а где – добывающие скважины (кафедра морского нефтегазового дела); микроскопирование готовых препаратов, описание морфологии микроорганизмов (кафедра микробиологии и биохимии).

Командами-победителями квест-марафона «МАУ. Университет нужных профессий» стали гимназия №8, Мурманский политехнический лицей и гимназия №6.

Фото: https://gov-murman.ru