Квинтет «ARСTIC-BRASS» выступит в Мурманске

- В отличие от многих других камерных ансамблей, репертуар брасс-квинтета не привязан к одной эпохе, отмечает Сергей Горбатюк о предстоящем концерте. - Он активно развивался в XX и XXI веках, что привело к появлению музыки, написанной специально для этого состава.

6 декабря в 17.00 в камерном зале Мурманской областной филармонии выступит брасс-квинтет под управлением Сергея Горбатюка.

Как сообщает vk.com/murmansound, участников концерта ожидает духоподьёмная музыка от «ARCTIC-BRASS». В программе: «Квинтет №3» В. Эвальда, «Фантастический танец» Р. Мендеза, «Полёт шмеля» Римского - Корсакова и пьесы Ирвинга Берлина.

Брасс-квинтет может играть всё, что угодно, — от произведений Баха и Мусоргского до тем из фильмов и видеоигр. Звучание при этом получается абсолютно новым и свежим.

Для брасс-квинтетов писали и пишут многие известные композиторы, например, Малкольм Арнольд, Виктор Эвальд, Энтони Плог. Это серьёзная, сложная и виртуозная музыка.

Уникальность брасс-квинтета — в его удивительной способности быть самодостаточным и универсальным музыкальным коллективом.

Идея создания именно нашего коллектива получилось спонтанно. Мы собрались как коллеги музыканты оркестра, которым не хватало более тесного и творческого ансамблевого общения, и мы сразу «спелись» в своих музыкальных предпочтениях.

Наша миссия - донести красоту и мощь музыки для медных духовых инструментов до самой широкой аудитории, показав, что брасс-квинтет это современный, динамичный и совершенно безграничный в своих возможностях ансамбль.

Состав квинтета «ARСTIC-BRASS»: Сергей Горбатюк (труба), Андрей Романов (труба), Олег Плоткин (тромбон), Сергей Шатов (валторна) и Шамиль Салимов (туба).

