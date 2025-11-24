РЖД запустят на новогодние праздники более 700 дополнительных рейсовЮбилейная «Хибинская гонка» установила рекорд по массовости
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.11.25 08:45

Квинтет «ARСTIC-BRASS» выступит в Мурманске

- В отличие от многих других камерных ансамблей, репертуар брасс-квинтета не привязан к одной эпохе, отмечает Сергей Горбатюк о предстоящем концерте. - Он активно развивался в XX и XXI веках, что привело к появлению музыки, написанной специально для этого состава.

6 декабря в 17.00 в камерном зале Мурманской областной филармонии выступит брасс-квинтет под управлением Сергея Горбатюка.

Как сообщает vk.com/murmansound, участников концерта ожидает духоподьёмная музыка от «ARCTIC-BRASS». В программе: «Квинтет №3» В. Эвальда, «Фантастический танец» Р. Мендеза, «Полёт шмеля» Римского - Корсакова и пьесы Ирвинга Берлина.

- В отличие от многих других камерных ансамблей, репертуар брасс-квинтета не привязан к одной эпохе, отмечает Сергей Горбатюк о предстоящем концерте. - Он активно развивался в XX и XXI веках, что привело к появлению музыки, написанной специально для этого состава.

Брасс-квинтет может играть всё, что угодно, — от произведений Баха и Мусоргского до тем из фильмов и видеоигр. Звучание при этом получается абсолютно новым и свежим.

Для брасс-квинтетов писали и пишут многие известные композиторы, например, Малкольм Арнольд, Виктор Эвальд, Энтони Плог. Это серьёзная, сложная и виртуозная музыка.

Уникальность брасс-квинтета — в его удивительной способности быть самодостаточным и универсальным музыкальным коллективом.

Идея создания именно нашего коллектива получилось спонтанно. Мы собрались как коллеги музыканты оркестра, которым не хватало более тесного и творческого ансамблевого общения, и мы сразу «спелись» в своих музыкальных предпочтениях.

Наша миссия - донести красоту и мощь музыки для медных духовых инструментов до самой широкой аудитории, показав, что брасс-квинтет это современный, динамичный и совершенно безграничный в своих возможностях ансамбль.

Состав квинтета «ARСTIC-BRASS»: Сергей Горбатюк (труба), Андрей Романов (труба), Олег Плоткин (тромбон), Сергей Шатов (валторна) и Шамиль Салимов (туба).

 

 

Фото и видео: https://vk.com/murmansound_ru?z=photo-134105031_457247768%2Falbum-134105031_00%2Frev

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Спрос на специалистов рыбного хозяйства в России за год вырос на 34%-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к евро и фунту-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане высказывают обеспокоенность плохим состоянием придомовых территорий домов-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»