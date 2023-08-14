Квиз «Цвета России» в «Научке»

Что такое триколор и правильно ли только Российский флаг так называть? С каким событием связано появление красивого трехцветного полотнища? Предлагаем узнать ответы на эти и другие вопросы, посетив квиз «Цвета России» в Мурманской «Научке», приуроченный ко Дню государственного флага РФ.

Как пишет vk.com/murmannauchka, история возникновения российского флага своими корнями уходит в эпоху царской России. На протяжении многих столетий бело-сине-красный флаг являлся одним из символов государственной власти. Под знаменем триколора свершались великие ратные подвиги, проводились значимые патриотические акции. Участники квиза пройдут весь исторический путь флага России.

Квиз проводится с 15 по 18 августа в 14.00. Вход свободный.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457263578%2Falbum-44573273_00%2Frev