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Мурманская область. Арктика (16+)11.02.24 16:00

Квиз «Дети великой страны» выявил лучших

9 февраля в Военно-морском музее Северного флота Министерства обороны РФ прошёл квиз «Дети великой страны». Организатор – Молодёжный культурный центр МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Участниками интеллектуального состязания стали 17 команд из 11 образовательных учреждений города Мурманска. 

В трёх турах было подготовлено 50 вопросов разного уровня сложности. Главные темы – Великая Отечественная война, а также традиции, достижения и история формирования Северного флота.

Победителей наградили дипломами и подарками от партнеров мероприятия.

Как сообщает администрация города Мурманска, 1 место – досталось команде «Цитадель 43» (Мурманский индустриальный колледж); 2 место – у команды «Медики» (Мурманский медицинский колледж); 3 место – команда «Феникс» (Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота).

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26685&page=1

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Последние комментарии

Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
Комментарий к новости:5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
51Xelfr
01.02.24 11:54
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Алексей
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