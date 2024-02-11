Квиз «Дети великой страны» выявил лучших
9 февраля в Военно-морском музее Северного флота Министерства обороны РФ прошёл квиз «Дети великой страны». Организатор – Молодёжный культурный центр МАУ МП «Объединение молодёжных центров».
Участниками интеллектуального состязания стали 17 команд из 11 образовательных учреждений города Мурманска.
В трёх турах было подготовлено 50 вопросов разного уровня сложности. Главные темы – Великая Отечественная война, а также традиции, достижения и история формирования Северного флота.
Победителей наградили дипломами и подарками от партнеров мероприятия.
Как сообщает администрация города Мурманска, 1 место – досталось команде «Цитадель 43» (Мурманский индустриальный колледж); 2 место – у команды «Медики» (Мурманский медицинский колледж); 3 место – команда «Феникс» (Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота).
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26685&page=1