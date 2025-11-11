«Честное повышение»: в Госдуме готовят законопроект об индексации зарплат раз в годВ Мурманске обновлён памятник воинам 6-й Героической комсомольской батареи
КВН-команды Мурманской области получили признание на федеральном уровне

Развитие КВН-движения остаётся одним из приоритетных направлений молодёжной политики в Мурманской области. В настоящее время регион по праву считается одним из центров КВН в северо-западной части России — с десятками активных команд, профессиональным редакторским составом и яркими победами на федеральных площадках.

В 2025 году в КВН-движении региона приняли участие 52 команды — школьных, студенческих, корпоративных и инклюзивных. Общая численность вовлечённых в процесс актёров, авторов, организаторов и волонтёров превысила 1000 человек. Игры собирают полные залы, а аудитория онлайн-трансляций — более 35 тысяч зрителей.

По поручению губернатора Андрея Чибиса в регионе системно выстроена работа по поддержке и развитию клубов. Благодаря государственной поддержке объём финансирования за три года увеличился вдвое и составляет 23 миллиона рублей ежегодно, что позволило не только укрепить инфраструктуру, но и расширить образовательную и фестивальную деятельность.

Отличительной чертой мурманского КВН является профессиональный уровень подготовки. Руководитель и редактор Официальной Мурманской лиги КВН Алексей Шамов имеет сертификат редактора ТТО АМиК — один из немногих в России. В команду экспертов входят бывшие участники Высшей лиги, которые передают опыт начинающим игрокам, обеспечивая преемственность и рост качества выступлений.

Сегодня КВН активно развивается в муниципалитетах региона. Команды успешно выступают в Кировске, Апатитах, Мончегорске, Североморске, Кандалакше, Заполярном, Оленегорске, Заозерске и других городах. Всё больше школ, колледжей и предприятий включаются в движение, открывая собственные команды. В 2025 году в Мончегорске при поддержке «Норильского никеля» стартует первый сезон областных школьных игр КВН.

Мурманские команды уверенно заявляют о себе и на федеральном уровне. В последние годы в Высшей лиге Международного союза КВН выступали «Сборная города Мурманска», «Морская академия», «Сборная Снежногорска», «Посёлок А» и «Для Вас». В 2025 году команда «Заполярье» пробилась в финал телевизионной Международной лиги в Минске, став одним из претендентов на выход в главный телевизионный сезон.

Особое внимание уделяется инклюзивному направлению. Команды «И смех и грех» (Мурманск) и «Пара-клуб Заполярный» (Мончегорск) активно представляют регион в специализированной «Лиге особого статуса КВН «СВОЯ лига ВОИ». В течение года для них проводились обучающие семинары и консультации с редакторами федерального уровня. Обе команды успешно прошли в полуфиналы сезона.

«КВН для наших ребят — это не просто сцена, это пространство самореализации, где рождаются новые идеи, крепкие команды и настоящие лидеры. Сегодня движение охватывает практически всю область, объединяя школьников, студентов и работающую молодёжь. Мы видим результаты — мурманские команды уверенно выступают на федеральных площадках, а интерес к КВН только растет. Поддержка этого направления для нас остаётся одним из ключевых приоритетов», — отметила Мария Чернышева, председатель Комитета молодежной политики Мурманской области.

В регионе продолжается работа по развитию всех уровней лиг — от школьной и молодежной до официальной и инклюзивной. Уже в декабре в Мурманске состоится финал сезона Официальной Мурманской лиги КВН, по итогам которого победитель представит область на Международном фестивале команд КВН в Сочи.

Благодаря последовательной поддержке правительства Мурманской области и вовлеченности профессионального сообщества КВН стал важной частью культурной и молодежной жизни Заполярья, объединяя талантливых, активных и неравнодушных людей региона, отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области.

 

 

