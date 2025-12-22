Квота России и Норвегии на вылов трески в 2026 году будет самой низкой с 1991 года

Согласно итогам заседания СРНК, которая состоялась на прошлой неделе, общая квота России и Норвегии на вылов трески в 2026 году, согласно решению смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК), будет самой низкой с 1991 года и составит 285 тысячи тонн. Это на 16% меньше по сравнению с 2025 годом.

Как сообщает сайт правительства Норвегии, комиссия также распределила общие и национальные квоты на треску, пикшу, гренландский палтус, морской окунь между РФ, Норвегией и третьими странами.

Так, общая квота на пикшу составляет 153,3 тысячи тонн, гренландский палтус - 19 тысяч тонн, морской окунь - 69,2 тысячи тонн.

При этом по решению СРНК опять не будет возобновлён промысел мойвы.

Согласно сообщению российского Рыбного союза, квоты РФ будут составлять: 120,8 тысячи тонн трески (144,4 тысячи тонн в 2025 году), 63,3 тысячи тонн пикши (52,5 тысячи тонн в 2025 году), 7,9 тысячи тонн гренландского палтуса, 14,5 тысячи тонн морского окуня.

Как сообщает portnews.ru, Россия в 2026 году возобновит лов рыбы в норвежской экономической зоне. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, договоренности достигнуты по итогам 56-й сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. «Переговоры шли достаточно тяжело, шли полторы недели. Российская сторона настаивала, чтобы часть вопросов, на которые раньше мы не обращали внимания, была пересмотрена. Всё это связано с тем, что норвежская сторона в одностороннем порядке ввела санкции против двух рыбопромысловых судов и, по сути, 50% нашего флота лишилось доступа в экономическую зону Норвегии для вылова трески и пикши», — сказал Илья Шестаков.

В ходе заседания смешанной группы удалось добиться пересмотра запрета. «Здесь что важно отметить: мы всё-таки ведем переговоры с министерством, которое отвечает за рыбную промышленность, а санкции вводились министерством иностранных дел под надуманным предлогом. Они просто присоединились к тем санкциям, которые ввёл Европейский союз в отношении этих двух компаний, обвинив их в шпионаже. При этом никаких доказательств не было предоставлено», — отметил глава Росрыболовства.

«Я думаю, что мы правильное решение приняли, отстояли интересы Российской Федерации. И на следующий год наши рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономзоне, и в норвежской. Ну и договорились о других условиях нашей совместной работы», — резюмировал Илья Шестаков.