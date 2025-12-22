Лучшие работодатели России для молодёжи 2025 годаДень энергетика в Мурманской области: рекордный спрос на специалистов с цифровыми навыками и рост зарплатных предложений на 27%
Квота России и Норвегии на вылов трески в 2026 году будет самой низкой с 1991 года

Согласно итогам заседания СРНК, которая состоялась на прошлой неделе, общая квота России и Норвегии на вылов трески в 2026 году, согласно решению смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК), будет самой низкой с 1991 года и составит 285 тысячи тонн. Это на 16% меньше по сравнению с 2025 годом.

Как сообщает сайт правительства Норвегии, комиссия также распределила общие и национальные квоты на треску, пикшу, гренландский палтус, морской окунь между РФ, Норвегией и третьими странами.

Так, общая квота на пикшу составляет 153,3 тысячи тонн, гренландский палтус - 19 тысяч тонн, морской окунь - 69,2 тысячи тонн.

При этом по решению СРНК опять не будет возобновлён промысел мойвы.

Согласно сообщению российского Рыбного союза, квоты РФ будут составлять: 120,8 тысячи тонн трески (144,4 тысячи тонн в 2025 году), 63,3 тысячи тонн пикши (52,5 тысячи тонн в 2025 году), 7,9 тысячи тонн гренландского палтуса, 14,5 тысячи тонн морского окуня.

 Как сообщает portnews.ru, Россия в 2026 году возобновит лов рыбы в норвежской экономической зоне. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, договоренности достигнуты по итогам 56-й сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. «Переговоры шли достаточно тяжело, шли полторы недели. Российская сторона настаивала, чтобы часть вопросов, на которые раньше мы не обращали внимания, была пересмотрена. Всё это связано с тем, что норвежская сторона в одностороннем порядке ввела санкции против двух рыбопромысловых судов и, по сути, 50% нашего флота лишилось доступа в экономическую зону Норвегии для вылова трески и пикши», — сказал Илья Шестаков.

В ходе заседания смешанной группы удалось добиться пересмотра запрета. «Здесь что важно отметить: мы всё-таки ведем переговоры с министерством, которое отвечает за рыбную промышленность, а санкции вводились министерством иностранных дел под надуманным предлогом. Они просто присоединились к тем санкциям, которые ввёл Европейский союз в отношении этих двух компаний, обвинив их в шпионаже. При этом никаких доказательств не было предоставлено», — отметил глава Росрыболовства.

«Я думаю, что мы правильное решение приняли, отстояли интересы Российской Федерации. И на следующий год наши рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономзоне, и в норвежской. Ну и договорились о других условиях нашей совместной работы», — резюмировал Илья Шестаков.

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
