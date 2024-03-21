Квоты на рабочие места для медицинских работников будут устанавливаться на более длительный период

Для привлечения медицинских специалистов и обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами предлагается внести изменения в закон Мурманской области «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций Мурманской области».

Квоты будут устанавливаться Министерством здравоохранения Мурманской области на более длительный период в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. Это позволит более оперативно принимать решения по привлечению медицинских специалистов с учётом меняющейся ситуации.

Также вносятся уточнения о ежеквартальной денежной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Она будет выплачиваться с даты заключения договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты в связи с замещением квотированной должности.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, по-прежнему лица, замещающие квотированную врачебную должность, будут получать выплату в размере 1 млн рублей, в Заполярном, Кандалакше, Ковдоре и Оленегорске в размере 1,5 млн рублей. Медицинские работники, имеющие среднее медицинское образование и высшее медицинское образование уровня бакалавриат, принимаемые на квотированные должности, получат выплату 500 тысяч рублей.

«Все эти меры позволят наиболее гибко принимать решения по выплатам квотным специалистам и решить кадровый вопрос. Напомню, по результатам прошлого года у нас положительное сальдо 119 врачей. Наши меры соцподдержки медработников, по заключению Минздрава России, признаны одной из лучших практик страны», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru