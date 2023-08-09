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Мурманская область. Арктика (16+)09.08.23 15:00

«Лаборатория арктической кухни» объединила предпринимателей Мурманской области в преддверии фестиваля «Gastro Industry Fest»

В минувшие выходные, 5 и 6 августа, в Центре социальных проектов «Вторая школа» состоялось мероприятие, посвященное арктической кухне. В течение двух дней представители ресторанов Мурманской области работали над блюдами, которыми порадуют гостей фестиваля «Gastro Industry Fest 27 августа».

«Gastro Industry Fest» — это полноценный событийный продукт Мурманской области, который обрёл своё лицо. На этот фестиваль уже обращают внимание и приезжают в качестве участников звезды арктической кухни из Мурманска и других городов региона. Меню фудкорта составлено так, чтобы семьи с детьми могла провести на фестивале целый день, знакомясь с арктической кухней: от завтрака до ужина. Для местных предпринимателей фестивали стали отдельным направлением работы, к которому серьезно готовятся, а для многих индустриальная тема — это часть семейной истории», — говорит Екатерина Шаповалова, руководитель и автор проекта «Гастрономическая карта России».

5 августа работа «Лаборатории» шла на объектах участников, а 6 августа мероприятие перешло на площадку организаторов фестиваля, Центр социальных проектов «Вторая школа», где участники демонстрировали свои блюда, которые будут представлены на «Gastro Industry Fest 2023».

В этом году к команде «Лаборатории» присоединились рестораны Мурманска. Среди участников – «Mr Black» (Заполярный), «Аляска» (Заполярный), кафе-лавка «Морошка» (Мурманск), «КофеОК» (Заполярный), «Пельменьхаус» (Мурманск), «Берлога» (Никель).

Среди представленных блюд арктической кухни: суп «Рыбачий» с лососем, щучьи котлеты с солёными огурцами и хреновым листом, тефтели из оленины и «Горняцкая» каша с тушёнкой от ресторана «Берлога» (Никель); дирстроганов и картофельная сайка с оленьей рубкой от «Mr. Black» (Заполярный), арктический кофе со вкусом морошки, брусники, черники и вафли с сёмгой от кафе «КофеОК» (Заполярный), чёрные пельмени с олениной с брусничным соусом и вареники с творогом и кедровым орехом с морошковым вареньем от сети «Пельмень Хаус» (Мурманск), блины с морошковым соусом и похлебка из лося от кафе-лавки «Морошка» (Мурманск), кедровый кофе и сырники с морошковым и брусничным вареньем от кафе «Аляска» (Заполярный) и десятки других блюд.

В рамках мероприятия проходила демонстрация и съёмка блюд арктической кухни, созданных под руководством автора-методиста и проекта «Гастрономическая карта России» Екатерины Шаповаловой.

С приветственным словом выступили заместитель директора АНО «Центр социальных проектов Печенгского округа «Вторая школа» Наталия Сидорина и заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга Комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев. В ходе выступлений они выразили признание рестораторам за проделанную работу и пожелали успехов в подготовке к фестивалю, сообщает комитет по туризму Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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