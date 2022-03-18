Лаборатория экологического контроля Кольской АЭС стала лучшей в России

В 2021 году лаборатория производственного экологического контроля отдела охраны окружающей среды Кольской АЭС принимала участие в межлаборатоных сравнительных испытаниях (МСИ), координируемых ЗАО «РОСА» (г. Москва). Всего в конкурсе по МСИ приняли участие 653 лаборатории.

Испытания проводились по 12 показателям: калий, кальций, магний, натрий, нитрат-ионы, сульфат-ионы, хлорид-ионы, фосфат-ионы, сухой остаток, рН, нефтепродукты, перманганатная окисляемость. Аналитический центр ЗАО «РОСА» выслал участникам образцы сточной и природной воды с неизвестным содержанием определяемого компонента. Задача - определить наиболее точное значение концентрации.

Точность измерений лаборатории производственного экологического контроля Кольской АЭС оценена ЗАО «РОСА» почти на 90%, это позволило ей стать лучшей среди 653 лабораторий, а также занять 1-е место во втором этапе - в пятерке лучших. Сделать процесс более качественным позволила слаженная работа высококвалифицированных сотрудников лаборатории, использовавших при анализе контрольных образцов такие методы исследования, как: фотометрический, титриметрический, гравиметрический и ионной хроматографии.

«Мы по праву гордимся достижениями лаборатории производственного контроля Кольской АЭС, и я с полной уверенностью могу сказать, что достоверные результаты химических анализов позволяют исключить любые сомнения в компетентности наших специалистов и обеспечивают доверие к качеству получаемых измерений», – отметил директор Кольской АЭС Василий Васильевич Омельчук.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, АО «РОСА» - официально признанный провайдер проверок квалификации лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний, аккредитованный в национальной системе аккредитации и в системе аккредитации, признанной ILAC. Ежегодно в программах по МСИ ЗАО «РОСА» принимают участие свыше 1000 различных лабораторий. Главная цель МСИ - помочь лабораториям оценить качество выполняемых измерений, выявить недостатки при проведении того или иного анализа и улучшить свою деятельность.

Состояние окружающей среды в районе расположения Кольской АЭС находится под постоянным наблюдением. Результаты многолетних наблюдений показывают, что значения исследуемых показателей всегда ниже установленных нормативов.

Фото управления информации и общественных связей Кольской АЭС.