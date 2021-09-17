Лаборатория кулинарного искусства «Гастрономическая карта России» открыла «Библиотеку Вкусов» на фестивале «Таврида.АРТ»

В рамках прошедшего фестиваля «Таврида.АРТ» осуществляла работу Лаборатория кулинарного искусства «Гастрономическая карта России». Её автор и ведущая Екатерина Шаповалова собрала на площадке экспертов и поваров-исследователей от Дальнего Востока до Арктики, в том числе поваров-участников первой Арт-школы гастрономии в Арт-кластере «Таврида» в августе этого года.

Соведущим и экспертом площадки выступил президент Федерации рестораторов и отельеров, основатель первого в стране ресторана высокой кухни «Ностальжи» (Москва) Игорь Бухаров. Повара-участники проекта «Гастрономическая карта России», рестораны которых являются туристическими достопримечательностями, провели кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд региональной кухни, продемонстрировали кулинарные техники, рассказали об уникальных продуктах их регионов.

Самой популярной площадкой гастрономического фестиваля на «Таврида. АРТ» стала «Библиотека Вкусов России». В дегустационной лаборатории приняли участие блогеры, журналисты и заранее отобранные через чат-бот участники фестиваля, которым представилась возможность продегустировать блюда народов России от шеф-поваров и угадать различные региональные продукты, специалитеты, дикоросы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, более 500 ингредиентов-вкусов были доставлены со всей страны на фестиваль поварами-участниками «Гастрономической карты России». Среди продуктов, доставленных для дегустации, были как широко распространенные по всей России, так и уникальные продукты, которые произрастают или добываются только в определенных регионах. Из Мурманской области были представлены ягель, печень трески, икра сига, клыкач, лосось, морской гребешок, морошка моченая «7 Небо», соусы морошковый и брусничный «Кольский край».