Лаборатория «Мурманскавтодора» подвела итоги работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 году

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» лабораторией «Мурманскавтодора» в 2020 году проводился контроль качества работ, выполняемых на региональных трассах. За 2020 год лаборатория осуществила 15 выездов на объекты контроля и 4 – на асфальтобетонные заводы, осуществляющие выпуск смесей для устройства покрытий. Во время инспекции асфальтобетонных заводов сотрудники проводили отбор проб и контроль качества материалов, входящих в состав асфальтобетонных смесей.

При операционном контроле сотрудники учреждения проводили лабораторные испытания асфальтобетонных смесей для устройства асфальтобетонного покрытия и грунтощебня для устройства обочин.

Кроме того, с участием сотрудников лаборатории проводился приемочный контроль объектов БКД, в рамках которого были отобраны керны из асфальтобетонного покрытия для контроля качества в 44 местах. Результаты лабораторных испытаний кернов соответствуют требованиям нормативных документов.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, выезды на объекты контроля в ходе строительного сезона осуществлялись также совместно с лабораторией ФКУ Упрдор «Кола». Организации проводили лабораторные испытания материалов, используемых в рамках работ.