Лаборатория по охране окружающей среды и химического анализа ММТП получила современное оборудование

Лаборатории по охране окружающей среды и химического анализа на территории порта аккредитована и руководствуется в своей работе политикой беспристрастности и компетентности. Она ведёт контроль за водной средой и качеством воздуха — как атмосферным, так и воздухом рабочей зоны.

Для лаборатории по охране окружающей среды и химического анализа Мурманского морского торгового порта приобретён новый вытяжной модульный радиохимический шкаф. Он предназначен для работы с токсичными и вредными веществами при проведении исследований и надежно защищает сотрудника лаборатории.

Столешница и сливная раковина шкафа изготовлены из нержавеющей устойчивой к воздействию кислот, щелочей, растворителей, повышенных температур стали. Имеющиеся бортики исключают пролив жидкостей. Шкаф оснащён мощной вытяжкой и подъёмным защитным экраном из поликарбоната. На фронтальной части шкафа установлена пара специальных перчаток для работы с агрессивными, радиоактивными и токсичными веществами. На верхней части оборудования расположен светодиодный пылевлагозащищённый светильник.

«Вытяжной шкаф очень удобен и прост в эксплуатации. Он был сделан на заказ с учётом наших пожеланий. Когда представители компании-изготовителя приезжали и устанавливали его, они сказали, что на данный момент он - один такой в России», - рассказала инженер Инна Головачева.

Лаборатории по охране окружающей среды и химического анализа на территории порта аккредитована и руководствуется в своей работе политикой беспристрастности и компетентности. Она ведёт контроль за водной средой и качеством воздуха — как атмосферным, так и воздухом рабочей зоны.

Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239317