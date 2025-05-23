Лагеря в Анапском районе Краснодарского края из-за разлива мазута исключены из перечня оздоровительных организаций для юных северян

Состоялось заседание комитета по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова. Одним из ключевых вопросов повестки дня стало обсуждение летней оздоровительной кампании 2025 года.

С информацией по нему выступила министр образования и науки Диана Кузнецова.

Отмечалось, что организованно отдохнуть и оздоровиться смогут более 17 тысяч юных северян в возрасте от 6 до 17 лет. За пределами региона - более 5 тысяч детей, на территории области - свыше 12 тысяч. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели выделено порядка полумиллиарда рублей.

- Каждый год в преддверии лета мы внимательно рассматриваем вопросы, связанные с оздоровительной кампанией, потому что всё, что связано с отдыхом детей, очень важно для северян, - подчеркнул Алексей Гиляров. - В настоящее время контракты с лагерями за пределами региона уже заключены. Приоритет при получении путевок имеют дети из семей участников специальной военной операции, многодетных семей, семьей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Большое внимание уделено безопасности отдыха. Так, в этом году лагеря в Анапском районе Краснодарского края из-за разлива мазута были исключены из перечня оздоровительных организаций для юных северян. Сформирован перечень образовательных организаций в Мурманской области, где летом будут работать лагеря дневного пребывания. Предусмотрены различные формы полезной активности для детей и вне этих лагерей. Это работа дворовых площадок, организация походной и экспедиционной деятельности для учащихся среднего и старшего школьного возраста. Также планируется, что более 5 тысяч молодых северян в возрасте 14-17 лет будут заняты общественно полезным трудом в рамках проекта «Работа рядом».

По итогам обсуждения парламентарии приняли решение принять к сведению информацию Министерства образования и науки Мурманской области об организации и проведении детской летней оздоровительной кампании в 2025 году.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32588/