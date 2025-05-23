В Мурманской области расширяют проект «Работа рядом»: теперь в нём смогут участвовать мамы в декрете24 мая в Мурманске пройдёт субботник
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.05.25 09:45

Лагеря в Анапском районе Краснодарского края из-за разлива мазута исключены из перечня оздоровительных организаций для юных северян

Состоялось заседание комитета по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова. Одним из ключевых вопросов повестки дня стало обсуждение летней оздоровительной кампании 2025 года.

С информацией по нему выступила министр образования и науки Диана Кузнецова.

Отмечалось, что организованно отдохнуть и оздоровиться смогут более 17 тысяч юных северян в возрасте от 6 до 17 лет. За пределами региона - более 5 тысяч детей, на территории области - свыше 12 тысяч. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели выделено порядка полумиллиарда рублей.

- Каждый год в преддверии лета мы внимательно рассматриваем вопросы, связанные с оздоровительной кампанией, потому что всё, что связано с отдыхом детей, очень важно для северян, - подчеркнул Алексей Гиляров. - В настоящее время контракты с лагерями за пределами региона уже заключены. Приоритет при получении путевок имеют дети из семей участников специальной военной операции, многодетных семей, семьей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Большое внимание уделено безопасности отдыха. Так, в этом году лагеря в Анапском районе Краснодарского края из-за разлива мазута были исключены из перечня оздоровительных организаций для юных северян. Сформирован перечень образовательных организаций в Мурманской области, где летом будут работать лагеря дневного пребывания. Предусмотрены различные формы полезной активности для детей и вне этих лагерей. Это работа дворовых площадок, организация походной и экспедиционной деятельности для учащихся среднего и старшего школьного возраста. Также планируется, что более 5 тысяч молодых северян в возрасте 14-17 лет будут заняты общественно полезным трудом в рамках проекта «Работа рядом».

По итогам обсуждения парламентарии приняли решение принять к сведению информацию Министерства образования и науки Мурманской области об организации и проведении детской летней оздоровительной кампании в 2025 году.

 

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32588/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Марина
21.05.25 15:46
Добрый день Подскажите пожалуйста, личный кабинет военнослужащего не обновляется с 03.03.2025 Являюсь женой участка СВО *** День добрый! На сайте Минобороны проводятся технические работы. Они прин
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире15:45«Великие битвы России». Документальный фильм (12+)16:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в Мурманской области в лидеры по росту цен вышли репчатый лук, морковь, охлаждённые и мороженые куры-PRO Валюту (16+)Курс доллара США опускается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Системный оператор и «ТГК-1» внедрили дистанционное управление мощностью Верхне-Туломской ГЭС-12-PRO ЖКХ (18+)Быт на грани выживания: бывшее общежития на Фестивальной улице разрушается из-за постоянных потопов и пожаров-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»