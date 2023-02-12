«Лапландия глазами фотографов»: в Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка к Международному дню саамов

В Международный день саамов начала работу экспозиция «Лапландия глазами фотографов». На выставке гости увидели более 40 работ известных в крае фотографов, чьи снимки являются составной частью этнографической коллекции краеведческого музея.

Как сообщает vk.com/murmanculture, уникальной частью экспозиции является коллекция фотографий немецкого фотографа Гюнтера Бёттхера.

Посетить выставку «Лапландия глазами фотографов» и своими глазами увидеть красоту Севера, запечатленную на снимках, можно до 31 мая в рабочие дни музея.

Кроме того, до 6 марта в территориальном отделе музея в Ловозере доступна для посещения авторская выставка «Мун э̄ллманнт» («Моя вселенная»). Гости музея истории, культуры и быта Кольских саамов увидят работы саамской художницы и мастерицы Ольги Песковой.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264629%2Fwall-139605315_21721