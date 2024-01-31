Лариса Круглова: «Молодёжный парламент отличает сильная вовлечённость в социальную жизнь нашего региона»

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой депутаты рассмотрели и одобрили кандидатуру от Печенгского муниципального округа, которая войдёт в состав Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе.

— Изменения в составе Молодёжного парламента, конечно же, происходят. Они связаны и с достижением предельного возраста пребывания в нём молодых людей, либо сменой профессиональной деятельности или переменой места жительства за пределами нашего региона, - пояснила Лариса Круглова. – Но такие движения внутри структуры не мешают его работе. Молодёжный парламент этого созыва отличает сильная вовлечённость в социальную жизнь нашего региона. Ребята активно трудятся над различными проектами, предлагают свои идеи. Многие из них, например, нашли отражение в законе «О патриотическом воспитании граждан в Мурманской области», принятом в конце прошлого года. Отрадно, что они прекрасно осознают, что будущее и нашего региона, и страны во многом зависит от них.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29363/