Лариса Круглова наделена полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Мурманской областной Думы

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Ларисы Кругловой для назначения на должность сенатора РФ на вчерашнем заседании регионального парламента, отметив её высокий профессионализм и серьёзный опыт парламентской деятельности.

Региональные парламентарии поблагодарили Ларису Круглову за активную работу с молодёжью, большой вклад в развитие заполярного спорта, реализацию значимых проектов на благо северян, высказали напутствия и пожелали новых успехов по решению наиболее важных вопросов Мурманской области.

Лариса Круглова избиралась депутатом областной Думы трёх созывов с 2011 года. В нынешнем, седьмом, созыве она возглавляла комитет Мурманской областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту. В числе наград – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» и знак отличия «За заслуги перед Мурманской областью».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33111/