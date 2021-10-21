Лариса Круглова: «Перезагрузка школьных спортивных клубов началась»

Сегодня депутат облдумы Лариса Круглова вместе с руководством муниципального образования Кольский район посетили Мурмашинскую СОШ №1 с целью изучения опыта работы школьного спортивного клуба «Олимпийцы».

Спортивный клуб посещают 220 учащихся. Ребята играют в футбол, баскетбол, волейбол. 24 школьника отдали предпочтение гандболу. Три раза в неделю юные спортсмены тренируются с учителем физической культуры Михаилом Шадчиневым.

Как сообщил руководитель, спортклуб успешно работает с 2016 года. Один из главных результатов деятельности «Олимпийцев» – увеличение количества детей, занимающихся физкультурой и спортом не только в течение учебного года, но и в летнее время. Предмет особой гордости тренера – команда мальчиков по гандболу вышла на зональный этап Кубка губернатора Мурманской области Андрея Чибиса среди школьных спортивных клубов.

Юные спортсмены продемонстрировали гостям фрагмент своей тренировки, что позволило оценить их уровень владения командной игрой. Немаловажное условие побед – обновленная спортивная инфраструктура в школе, уверен глава Кольского района Андрей Малхасян.

«Мурмашинская школа – один из победителей конкурсного отбора на предоставление грантов для преобразования школьных пространств в рамках регионального проекта, инициированного губернатором, «Arctic schools». В этом году здесь значительно обновлен спортивный зал. Причем, сами педагоги и школьники определяли, как его модернизировать и сделать в итоге таким светлым и комфортным», – рассказал он.

Председатель комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту Мурманской областной Думы Лариса Круглова расспросила юных чемпионов о личных достижениях. В свою очередь, ребята поделились своими идеями по дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры в поселке. К примеру, они мечтают о дополнительной площадке для игры в баскетбол и work out-зоне. Кроме того, олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике пригласила команду гандболистов принять участие в мастер-классе, который проведут спортсмены мирового уровня в ближайшую субботу на базе их школы.

«Развитие школьного спорта – одно из приоритетных направлений работы правительства Мурманской области. Сегодня я с уверенностью могу сказать: перезагрузка работы школьных спортивных клубов началась», – заключила Лариса Круглова.

Напомним, в 2021 году в регионе стартовало масштабное физкультурное мероприятие «Кубок губернатора Мурманской области». Оно проходит на школьном, межмуниципальном и региональном уровне. Для победителей соревнований каждого уровня предусмотрены значимые призы и гранты, в том числе на ремонт и оснащение школьных спортивных залов. Победители и призёры будут известны уже в ноябре, после окончания финальных игр.