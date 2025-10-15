Вчера состоялась рабочая встреча главы регионального парламента Сергея Дубового и сенатора РФ Ларисы Кругловой. Недавно избранный сенатор приступила к работе в верхней палате парламента страны.

Лариса Круглова вошла в состав комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. В числе важных вопросов парламентарий отметила организацию медицинской помощи в школах.

- С сентября в стране установлен единый подход к модели организации медпомощи в школах, в частности, изменено название - вместо «медицинского кабинета» теперь будет «медицинский пункт», - пояснила Лариса Круглова. – Это расширяет возможности оказания медпомощи и позволяет получить льготный медицинский стаж школьным медикам. Сейчас особое внимание - модернизации и оснащению школьных медпунктов. Не менее актуальный вопрос - об обеспеченности учебными пособиями регионов.

- Вопросы образования всегда в центре внимания депутатов областной Думы, - подчеркнул Сергей Дубовой. - Мы законодательно поддерживаем обучающихся школ, студентов, педагогов, создавая максимально комфортные условия для обучения и работы в Мурманской области. Отлажено постоянное взаимодействие и с федеральным центром. На площадке Совета Федерации были парламентские слушания по бюджету страны, где губернатор области Андрей Чибис обозначил очень важные вопросы и озвучил предложения от нашего региона в проект федерального бюджета.

Лариса Круглова выразила готовность поддерживать региональные инициативы, направленные на развитие Мурманской области и повышение качества жизни северян.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33239/