Лариса Михайлова: «Мы впервые встретились «лицом к лицу» с коллегами из женсоветов со всей страны»

В ходе круглого стола участники поделились опытом работы по поддержке семей военнослужащих, принимающих участие в СВО, и презентовали лучшие практики работы женсоветов флотов ВМФ, обсудили существующие проблемы и направления дальнейшего развития.

Круглый стол «Звезды Севера» в ЗАТО г.Североморск объединил в Заполярье лидеров женсоветов со всей России.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Североморске в рамках IV конференции «Звезда Севера» впервые состоялся круглый стол по вопросам поддержки женщин, проживающих в отдаленных военных гарнизонах, в том числе жён военнослужащих и участников СВО. Круглый стол объединил в Заполярье лидеров женсоветов со всей России, предложения, выработанные по его итогам, будут направлены командованию ВМФ РФ и в Совет Федерации.

Модератором и инициатором круглого стола стала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области и организатор конференции Евгения Чибис. В обсуждении приняли участие представители военно-политических отделов ВМФ, женсоветов Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов, филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде, кураторы отделений Центров поддержки семей мобилизованных и участников СВО Мурманской области, а также сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова, депутат Государственной Думы от Мурманской области Татьяна Кусайко, контр-адмирал, заместитель Командующего Северным флотом по военно-политической работе Игорь Курочкин.

«Конференция «Звезда Севера» за четыре года показала, сколько возможностей для самореализации она может дать женщинам. Они начинают открывать собственные проекты, идут учиться, вдохновляются, находят подруг и единомышленниц. Мы счастливы поделиться своим опытом с нашими гостями, которые приехали в Мурманскую область со всей России, даже с Дальнего Востока. Мы очень признательны, что наш проект поддержал главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, который предложил подумать о расширении географии и масштаба конференции, и в качестве места для первой встречи рекомендовал рассмотреть Адмиралтейство в Санкт-Петербурге», – поделилась руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

В ходе круглого стола участники поделились опытом работы по поддержке семей военнослужащих, принимающих участие в СВО, и презентовали лучшие практики работы женсоветов флотов ВМФ, обсудили существующие проблемы и направления дальнейшего развития. Результатом заседания стали предложения по расширению культурных и образовательных мероприятий для женщин за пределами Мурманской области, распространению модели взаимодействия органов власти и центров поддержки семей мобилизованных, а также по распространению социальных проектов на примере волонтерского движения врачей «Аллергодесант+».

«Проект «Аллергодесант+» – это волонтёрское движение врачей Заполярья, поддержанный лично губернатором Андреем Чибисом. Врачи, добровольно участвующие в выездах, работают и в государственных и частных медицинских организациях. В свои выходные они проводят выездные приемы в отдаленных населенных пунктах. Мы планируем расширять географию и увеличивать состав специалистов десанта, чтобы помочь еще большему числу пациентов. Только в прошлом году было осмотрено более полутысячи северян. Все эти врачи – настоящие Звезды Севера», – отметила депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

«Мы впервые встретились «лицом к лицу» с коллегами из женсоветов со всей страны. Благодарю за приглашение организаторов конференции, все мы надеемся, что такие проекты, как «Звезда Севера» появятся и у нас. Ждём теперь «Звезду Севера» на Балтике», – сказала председатель женсовета Балтийского флота Лариса Михайлова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники круглого стола сошлись во мнении, что для консолидации и укрепления взаимодействия женсоветов флотов, масштабирования эффективных практик по поддержке женщин необходимо создать координационный орган при ВМФ РФ.

«Это послужит объединению усилий женщин, проживающих в городах с дислокацией воинских формирований, даст еще один виток для развития женсоветов теперь уже в масштабе межрегионального взаимодействия гарнизонов. Главное – синхронизировать и укрепить сотрудничество женсоветов флотов в решении вопросов, которые, не ошибусь в своем утверждении, единые вне зависимости от территории. Будем работать в этом направлении», – сказала сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова.

Фото и фидео: https://vk.com/zvezdasevera_official