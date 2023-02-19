2000-летний свинцовый саркофаг, уникальный череп древнего кашалота и руины старинной церкви – тайны нашей истории, которые спрятаны под землёйМарина Табейкина: почему кому-то везёт, а кому-то не везёт с родителями
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.02.23 17:00

Лариса Михайлова: «Мы впервые встретились «лицом к лицу» с коллегами из женсоветов со всей страны»

В ходе круглого стола участники поделились опытом работы по поддержке семей военнослужащих, принимающих участие в СВО, и презентовали лучшие практики работы женсоветов флотов ВМФ, обсудили существующие проблемы и направления дальнейшего развития.

Круглый стол «Звезды Севера» в ЗАТО г.Североморск объединил в Заполярье лидеров женсоветов со всей России.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Североморске в рамках IV конференции «Звезда Севера» впервые состоялся круглый стол по вопросам поддержки женщин, проживающих в отдаленных военных гарнизонах, в том числе жён военнослужащих и участников СВО. Круглый стол объединил в Заполярье лидеров женсоветов со всей России, предложения, выработанные по его итогам, будут направлены командованию ВМФ РФ и в Совет Федерации.

Модератором и инициатором круглого стола стала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области и организатор конференции Евгения Чибис. В обсуждении приняли участие представители военно-политических отделов ВМФ, женсоветов Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов, филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде, кураторы отделений Центров поддержки семей мобилизованных и участников СВО Мурманской области, а также сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова, депутат Государственной Думы от Мурманской области Татьяна Кусайко, контр-адмирал, заместитель Командующего Северным флотом по военно-политической работе Игорь Курочкин.

«Конференция «Звезда Севера» за четыре года показала, сколько возможностей для самореализации она может дать женщинам. Они начинают открывать собственные проекты, идут учиться, вдохновляются, находят подруг и единомышленниц. Мы счастливы поделиться своим опытом с нашими гостями, которые приехали в Мурманскую область со всей России, даже с Дальнего Востока. Мы очень признательны, что наш проект поддержал главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, который предложил подумать о расширении географии и масштаба конференции, и в качестве места для первой встречи рекомендовал рассмотреть Адмиралтейство в Санкт-Петербурге», – поделилась руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

В ходе круглого стола участники поделились опытом работы по поддержке семей военнослужащих, принимающих участие в СВО, и презентовали лучшие практики работы женсоветов флотов ВМФ, обсудили существующие проблемы и направления дальнейшего развития. Результатом заседания стали предложения по расширению культурных и образовательных мероприятий для женщин за пределами Мурманской области, распространению модели взаимодействия органов власти и центров поддержки семей мобилизованных, а также по распространению социальных проектов на примере волонтерского движения врачей «Аллергодесант+».

«Проект «Аллергодесант+» – это волонтёрское движение врачей Заполярья, поддержанный лично губернатором Андреем Чибисом. Врачи, добровольно участвующие в выездах, работают и в государственных и частных медицинских организациях. В свои выходные они проводят выездные приемы в отдаленных населенных пунктах. Мы планируем расширять географию и увеличивать состав специалистов десанта, чтобы помочь еще большему числу пациентов. Только в прошлом году было осмотрено более полутысячи северян. Все эти врачи – настоящие Звезды Севера», – отметила депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

«Мы впервые встретились «лицом к лицу» с коллегами из женсоветов со всей страны. Благодарю за приглашение организаторов конференции, все мы надеемся, что такие проекты, как «Звезда Севера» появятся и у нас. Ждём теперь «Звезду Севера» на Балтике», – сказала председатель женсовета Балтийского флота Лариса Михайлова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники круглого стола сошлись во мнении, что для консолидации и укрепления взаимодействия женсоветов флотов, масштабирования эффективных практик по поддержке женщин необходимо создать координационный орган при ВМФ РФ.

«Это послужит объединению усилий женщин, проживающих в городах с дислокацией воинских формирований, даст еще один виток для развития женсоветов теперь уже в масштабе межрегионального взаимодействия гарнизонов. Главное – синхронизировать и укрепить сотрудничество женсоветов флотов в решении вопросов, которые, не ошибусь в своем утверждении, единые вне зависимости от территории. Будем работать в этом направлении», – сказала сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова.

Фото и фидео:  https://vk.com/zvezdasevera_official

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Уступать не готовы: за год зарплатные запросы мурманчан выросли более чем на 8000 рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)23:30Новости. Информационная программа.00:00«ОчУмелые МаМы». Тематическая программа (6+)
-PRO Деньги (16+)Клиентам АО «АтомЭнергоСбыт» стала доступна оплата услуг через «Систему быстрых платежей»-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 36 копеек-PRO Энергетику (18+)Три цели достигнуты: Минэнерго и ЖКХ проверили работу индивидуальных электрокотельных в Килпъявре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 и 20 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Все вдовы ветеранов боевых действий получат соцподдержку
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика