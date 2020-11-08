Мурманская область. Арктика (16+)08.11.20 10:00
«Ласточка» и до Минска домчит! Но из Москвы
Смоляне смогут добраться на «Ласточке» до Минска! Об этом газете «Московский железнодорожник» рассказал начальник внеклассной станции Москва-Пассажирская-Смоленская Станислав Уваров. Он сообщил, что с вводом нового расписания с 13 декабря ежедневно с Белорусского вокзала Москвы будут отправляться пять «Ласточек»: три до Смоленска и – впервые – две до Минска.
Также с учётом полной загрузки поездов и высокого спроса на билеты четыре раза в неделю, с пятницы по понедельник, до Смоленска будет курсировать двухэтажный поезд ТВЗ с сидячими и купейными вагонами, пишет www.rabochy-put.ru
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Последние комментарии
Маиина
07.11.20 13:02
Добрый день! Ищу захоронение деда Красильникова Ф.Х. (Красилвунков Ф. Х. - Может быть на мемориале). Вероятно, захоронен тут.
Д.О. Вернер
07.11.20 01:04
Какие это курсанты, если они дневальными не стоят, снег не убирают, на камбузе не работают, на хозработы не выделяются?... Кратко - бакалавры по судовождению...
Сергей
03.11.20 08:01
ЧУШЬ ПОЛНАЯ! ВСЕ УЙДЕТ ИЗ РЕГИОНА В МОСКВУ. ЗДЕСЬ ВСЕ РАБОТАЕТ НА СТОЛИЦУ НАШЕЙ РОДИНЫ. КАК НЕ ЕЛИ ТАК И НЕ ПОКУШАЕМ. А ИМ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! РАЗГОВОРОВ МНОГО А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ!!!
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