«Ласточка» и до Минска домчит! Но из Москвы

Смоляне смогут добраться на «Ласточке» до Минска! Об этом газете «Московский железнодорожник» рассказал начальник внеклассной станции Москва-Пассажирская-Смоленская Станислав Уваров. Он сообщил, что с вводом нового расписания с 13 декабря ежедневно с Белорусского вокзала Москвы будут отправляться пять «Ласточек»: три до Смоленска и – впервые – две до Минска.

Также с учётом полной загрузки поездов и высокого спроса на билеты четыре раза в неделю, с пятницы по понедельник, до Смоленска будет курсировать двухэтажный поезд ТВЗ с сидячими и купейными вагонами, пишет www.rabochy-put.ru