Лауреат Арктической литературной премии сможет побывать на Северном полюсе

Лауреат Всероссийской Арктической литературной премии имени Виталия Маслова получит возможность отправиться на Северный полюс. До 20 сентября продолжается приём ходатайств о присуждении премии.

В рамках экспедиции «Ледокол знаний» Госкорпорации «Росатом» лучший автор в номинации «проза» совершит путешествие в компании одаренных детей со всей России. Специальный приз учрежден компанией «Атомфлот».

Всероссийская Арктическая литературная премия имени Виталия Маслова – первая подобная в России. Награда учреждена губернатором Мурманской области Андреем Чибисом совместно с Союзом писателей России и посвящена памяти писателя, полярника и общественного деятеля Виталия Маслова, который жил и работал в Мурманской области, участвовал в покорении Арктики на первом в мире атомном ледоколе «Ленин», возродил традицию празднования Дня славянской письменности и культуры, много лет руководил региональным отделением Союза писателей России.

Жюри премии возглавил Владимир Крупин, один из крупнейших современных писателей России. В жюри также вошли ведущие российские прозаики и поэты, редакторы литературных журналов из разных регионов России и руководители региональных профессиональных писательских организаций.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Всероссийская Арктическая литературная премия имени Виталия Маслова будет присуждаться раз в два года по результатам конкурса в номинациях «Современная проза» и «Современная поэзия», «Кольское Заполярье – ворота Арктики». Размер премии в каждой номинации – 250 тысяч рублей. Номинантами могут стать авторы из любого региона Российской Федерации, ходатайства о присуждении премии в этом году принимаются до 20 сентября. Подробнее о премии можно узнать на сайте Министерства культуры Мурманской области.