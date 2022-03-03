Лауреатами губернаторской премии за вклад в развитие культуры и искусства стали четверо северян

Четверо жителей Кольского Заполярья отмечены премиями губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» за 2021 год.

Напомним, что премия ежегодно присуждается деятелям культуры региона, создавшим уникальный творческий продукт и внесшим вклад в развитие культуры в регионе. Предложить номинантов на соискание премии могут региональные организации творческих союзов Российской Федерации, а также учреждения профессиональных театральных и исполнительских коллективов. В 2020 году по решению губернатора Андрея Чибиса размер премии был увеличен до 100 тысяч рублей.

Решением конкурсной комиссии из представителей творческих союзов, общественности и культурного сообщества Мурманской области премия «За особый вклад в развитие культуры и искусства» присуждена:

артистке Мурманского филармонического оркестра Мурманской областной филармонии Елене Сафоновой – за высокий профессионализм, инициативность и творческий подход в подготовке новых программ абонементной группы «До-ми-но» и филармонического оркестра;

поэту, прозаику, публицисту, критику, автору-исполнителю, члену регионального отделения Союза писателей России Вадимиру Трусову – за книгу «Иронический оптимизм сожаления» и публикации, касающиеся литературы Севера, в журнале «Приокские зори»;

художнику, члену регионального отделения Союза художников России Анатолию Сергиенко – за серию живописных работ, представленных в формате выставки «Открывая библию»;

главному режиссёру Драматического театра Северного флота Александру Шарапко – за постановку ряда спектаклей

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, проведение церемонии награждения запланировано на март 2022 года и будет приурочено к празднованию Дня работника культуры.