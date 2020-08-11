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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.20 16:35

Лауреатами VI всероссийского конкурса журналистских работ Фонда «Правда и справедливость» стали трое мурманчан. Среди них и корреспондент телеканала «Арктик-ТВ» Эллина Ким

Сегодня общественный совет Фонда ОНФ «Правда и справедливость» подвёл итоги VI всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». В результате двух туров лауреатами конкурса стали 437 региональных журналистов из всех регионов России. Списки победителей утверждены членами общественного (попечительского) совета Фонда.

Лауреатами VI всероссийского конкурса журналистских работ Фонда «Правда и справедливость» стали трое мурманчан: корреспондент телеканала «Арктик-ТВ» Эллина Ким, корреспондент ГТРК «Мурман» Владимир Волков, главный редактор «АиФ на Мурмане» Александра Михова.

Кроме того, 42 главных редактора выбраны лауреатами специальной премии «За содействие повышению доверия к СМИ со стороны граждан и развитие региональной журналистики». Лауреаты получат персональные денежные премии в размере 100 тысяч рублей за новостной репортаж и 200 тысяч рублей за специальный репортаж-расследование.

По итогам заявочной кампании более 2 тысяч региональных журналистов из всех 85 регионов страны представили на конкурс 6327 конкурсных работ, которые посвящены вопросам реализации нацпроектов и проблемам коррупции.

Кроме того, новшеством этого года стала новая тема «ОНФ: мы там, где нужна помощь» по освещению ситуаций, в которых благодаря вмешательству активистов Народного фронта удалось решить проблему граждан.

Наиболее востребованными конкурсными темами стали: «Доверить людям, какими должны быть города и посёлки» – 18% всех поступивших конкурсных материалов, «Экологические долги и испытание природы на прочность» – 14%, «Или мы есть или нас не будет» – 14%, «Культура – основа нашей идентичности» – 11%.

Самыми активными по количеству участников конкурса регионами стали Свердловская область (108 журналистов), Самарская область (63 журналиста), Иркутская область (62 журналиста), Краснодарский край (61 журналист) и Пермский край (56 журналистов).

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Последние комментарии

Д.О. Вернер
09.08.20 12:15
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Вэлл
07.08.20 10:27
В этом наша беда. Даже заключив ГПХ надо признавать что между работником и работодателем есть трудовые отношения. А не так как гастарбайтеры с местной пропиской.
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Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
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