Лауреаты премии губернатора Мурманской области «За успехи в области искусств» в период летних каникул покоряют новые вершины

Студенты Мурманского колледжа искусств, лауреаты премий губернатора Мурманской области «За успехи в области искусств» 2020 года саксофонист Илья Макаров и пианистка Елена Никитина приняли участие в XII Международном конкурсе музыкантов-исполнителей и V Международной творческой школе «Романтизм: истоки и горизонты» в Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве. В период с 21 по 30 июня состоялись конкурсные прослушивания, концерты, мастер-классы, практические семинары и лекции ведущих музыкантов страны.

По результатам прослушиваний студентка 3-го курса специальности «Инструментальное исполнительство» по виду фортепиано Елена Никитина стала лауреатом 1-й степени. Первокурсник специальности «Инструментальное исполнительство» по виду оркестровые духовые инструменты Илья Макаров был отмечен как лауреат 2-й степени. Оба студента получили сертификаты о прохождении курса творческой школы РАМ имени Гнесиных.

Всего в конкурсе приняли участие более 200 участников со всей России, из Турции, Белоруссии, Китая, Канады, ДНР, Японии. Конкурс проходил по восьми номинациям в пяти возрастных группах. Председателем жюри выступила заслуженный деятель искусств РФ, профессор, президент «Шубертовского общества», художественный руководитель Центра поддержки и развития современного искусства имени А. Караманова и Международного форума искусств «Романтизм: истоки и горизонты» Тамара Русанова.