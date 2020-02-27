Лавина ошибок не прощает: в Мурманской области прошли учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации

В Мурманской области состоялись учения органов управления, сил и средств РСЧС по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной со сходом снежной лавины на территории региона.

Учения были разделены на два этапа. В рамках первого отрабатывалось выполнение мероприятий при введении для органов управления и сил РСЧС режима «Повышенная готовность», принятие решения оперативных мер по защите населения и территорий, минимизация последствий ЧС. Согласно легенде, оперативному дежурному ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области от дежурного синоптика ФГБУ «Мурманское УГМС» поступила информация о том, что регион ожидает комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, в результате чего в Кировске была объявлена пятая - экстремальная степень лавинной опасности, которая может повлечь многочисленные самопроизвольные спуски лавин.

Следующим этапом учений стала организация работ по ликвидации ЧС, вызванной сходом снежной лавины. Эта часть мероприятий носила практический характер и имела статус условной «чрезвычайной ситуации». По задумке учений, у автомобильной дороги вблизи южного склона горнолыжного комплекса в Кировске произошёл сход снежной лавины, от которой пострадало трое человек, при чём, двое из них оказались под завалом. Для ликвидации последствий условной ЧС силами и средствами Кировского звена территориальной подсистемы РСЧС (ПСП МАКАСЦ МЧС России, АСО АСС Мурманской области ГОКУ «Управление ГОЧС и ПБ МО», АСО г. Кировск, СОК «Тирвас») были проведены практические действия по разведке местности, ограждению места происшествия и непосредственному поиску пострадавших).

Мониторинг лавинной обстановки на месте осуществляли служба лавинной безопасности МКУ «Управление ГО и ЧС» и отдел лавинной безопасности КФ АО «Апатит». Также в учениях приняли участие сотрудники отдела криминалистики Следственного комитета Следственного управления РФ по Мурманской области. В их задачи входили проведение мониторинга и поиск пострадавших с применением специализированного оборудования. За общественный порядок в зоне происшествия и проведение оперативно-следственных мероприятий отвечали сотрудники полиции.

Стоит отметить, что в ходе учений все намеченные мероприятия были выполнены успешно и в полном объёме.