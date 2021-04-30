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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.21 09:00

Лечебные учреждения Мурманской области продолжат оснащать выскотехнологичным оборудованием

Вчера состоялось заседание коллегии министерства здравоохранения Мурманской области. Участники процесса организации медицинской помощи в регионе встретились чтобы подвести итоги 2020 года, обсудить опыт, полученный в условиях пандемии и определить приоритеты будущего.

По словам первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко, в регионе продолжится модернизации материально-технической базы.

«Без нормального нового оборудования и комфортных помещений, в которых люди получают медицинскую помощь, система здравоохранения не может считаться качественной. Поэтому работа по модернизации продолжена. Будем заниматься оснащением организаций высокотехнологичным оборудованием. Например, из резервного фонда правительства России направят 300 млн рублей на софинансирование расходов Мурманской области по приобретению двух томографов для областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Такое решение принято премьер-министром Михаилом Мишустиным в ответ на обращение губернатора Андрея Чибиса», – сказала Оксана Демченко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Сенатор Татьяна Кусайко сообщила, что правительство России утвердило единый план мероприятий по реализации Основ государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года и Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Они направлены, в том числе, на совершенствование механизмов государственного финансирования оказания медицинской помощи.

«Речь идёт об оказании медпомощи в районах с низкой плотностью населения, транспортной доступности, утверждении и реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, оснащении автомобильным и авиационным транспортом медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, установлении отдельных нормативов численности медицинских работников и стандартов оснащения, развитии телемедицины и выездных форм оказания медицинской помощи. Эти и другие меры направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи в районах Крайнего Севера», –подчеркнула Татьяна Кусайко.

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