Лёд Арктики без развития ледокольной проводки для большинства судов станет непреодолимым препятствием - Александр Макаров

Круглогодичная навигация на трассе Северного морского пути не может быть организована без поддержки ледокольного флота, заявил на Международной выставке и конференции «НЕВА 2023» директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

«Лето в Арктике длится всего 8-10 недель. В зимний период на всем протяжении трассы Севморпути будет сплошной лёд мощностью до двух метров. Без развития ледокольной проводки для большинства судов это станет непреодолимым препятствием», - сказал Александр Макаров.

По данным учёных (https://www.aari.ru/press-center/news/novosti-aari/dl) ААНИИ, площадь морского льда в акваториях арктических морей быстро сокращалась с 1996 года и за 10 лет уменьшилась более чем в 8 раз. В последующие годы площадь льда колебалась вблизи этого уровня. Но в сентябре 2021 года возросла почти на 200 тысяч кв. км и в ближайшие 5 лет сохранится на этом уровне.

Международная выставка конференция (https://www.nevainter.com/) «НЕВА 2023» проходила на этой неделе в Санкт-Петербурге. В мероприятии участвовали около 700 экспонентов и более 30 тысяч делегатов.

Фото: https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457245375%2Falbum-165713521_00%2Frev