Лёд «Метеора» принёс победу команде «Арктика»

Сегодня в Мурманске на ледовой арене «Метеор» состоялся юношеский турнир по хоккею с мячом памяти заслуженного мастера спорта Константина Залетаева. В соревнованиях приняли участие 5 команд из Мурманска и Мончегорска. В состав игроков вошли мальчики и девочки возрастом 10-11 лет.

– Этот турнир проводится уже в одиннадцатый раз, но впервые он проходит здесь, на ледовой арене «Метеор», – рассказал заместитель председателя Совета депутатов Игорь Морарь. – Для такого вида спорта как хоккей с мячом этот спорткомплекс можно назвать настоящим подарком. Он даёт возможность оттачивать свои игровые навыки даже летом. Хочу отметить, что развитие детского спорта и создание для этого всех необходимых условий – это одна из приоритетных задач городских властей. Благодаря «Метеору» мы сможем тренировать еще больше ребят, увлекать их ледовыми видами спорта. В сентябре к нам придут заниматься много детей. Звонки от родителей, желающих записать своего ребёнка на тренировки, не прекращаются. Уверен, что такой интерес к спорту в обозримом будущем принесёт хорошие результаты.

По итогу проведенного детского спортивного турнира все три призовых места были заняты командами из областного центра. Сильнее всех оказалась команда «Арктика», второе место заняла «Льдинка». Замыкает тройку лидеров команда «Маяк». Юных хоккеистов наградили медалями и дипломами. Не обошлось и без специальных призов. Их удостоились лучшие игроки, которые были отобраны в каждой команде-участнице.

Напомним, в 2007 году ушёл из жизни легендарный спортсмен Заполярья Константин Залетаев. В мурманском хоккее с мячом нет более титулованного игрока. Он являлся двукратным чемпионом и двукратным призёром чемпионатов мира, выигрывал первенство СССР и брал кубок европейских чемпионов по хоккею с мячом. Четырежды Залетаев был включён в списки 22-х лучших хоккеистов сезона. Воспитанник мурманского хоккея защищал цвета «Североникеля» и «АМНГР», а также играл в красногорском «Зорком», ульяновской «Волге», шведском «Каликсе».